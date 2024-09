PC Đà Nẵng chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai

Tháng 5.2024, PC Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hoàn thành nội dung diễn tập theo kế hoạch. Qua đó, các đơn vị đã rèn luyện được kỹ năng phối hợp, hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai, khả năng chỉ huy của Ban chỉ huy PCTT-TKCN, công tác điều độ, thông tin, tăng cường lực lượng, huy động vật tư… trong các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

PC Đà Nẵng tăng cường phát quang hành lang tuyến theo phương án và kế hoạch ứng phó mưa bão

PC Đà Nẵng cũng đã bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng tham gia khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, với tổng nhân lực huy động là 354 CB-CNV, 75 phương tiện cơ giới, 46 máy phát điện các loại. Chủ động các phương án đảm bảo an toàn vận hành đối với các TBA 110kV không người trực, phương án tái lập ca trực tại các TBA 110kV khi thiên tai xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, PC Đà Nẵng đã tổ chức tổng kiểm tra nguồn, lưới điện và khắc phục các tồn tại trước mùa mưa bão, nâng cao năng lực quản lý vận hành; tăng cường phát quang hành lang tuyến, tuần canh theo dõi các vị trí xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, ngập úng để kịp thời khắc phục; tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn trước, trong và sau bão.

Để nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau thiên tai, cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn điện, PC Đà Nẵng sẽ thực hiện theo nguyên tắc "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng". Ngoài nhân lực, vật tư đã chuẩn bị, PC Đà Nẵng chủ động liên hệ với 10 đơn vị thi công xây lắp trên địa bàn thành phố sẵn sàng tham gia hỗ trợ khắc phục trong trường hợp cần thiết. PC Đà Nẵng bố trí 30 MBA, 100 cột điện và nhiều vật tư khác, đồng thời đề nghị các đơn vị cung ứng sẵn sàng hỗ trợ. Trong thời gian xảy ra thiên tai, PC Đà Nẵng sẽ chuyển sang trạng thái sẵn sàng đối phó. Đồng thời, triển khai khôi phục lưới điện theo phương án đã xây dựng, ưu tiên khôi phục các đường dây, trạm biến áp 110kV tại khu vực trung tâm, khu vực nhiều khách hàng quan trọng; khôi phục các phụ tải theo danh sách khách hàng thứ tự ưu tiên đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, đặc biệt ưu tiên các phụ tải phục vụ lợi ích công cộng như trạm bơm chống ngập, các tuyến đường giao thông chính…