PC Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ PC Quảng Ninh khắc phục sự cố lưới điện

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), cùng với tinh thần đoàn kết, truyền thống gắn bó của CB-CNV ngành điện, PC Đà Nẵng thành lập Đội xung kích chi viện cho PC Quảng Ninh gồm 40 CB-CNV cùng 6 xe và các thiết bị, vật tư đã lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra tại Quảng Ninh. Ngay sau khi làm lễ xuất quân, Đội xung kích đã lập tức lên đường và sẽ công tác tại TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.



Vận chuyển thiết bị, vật tư lên xe trước khi xuất quân chi viện

Giao nhiệm vụ và động viên Đội xung kích, ông Nguyễn Đình Tuân, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, nhấn mạnh sự quan trọng và tính cấp thiết của nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị bạn trong thời điểm này. Lãnh đạo công ty cũng lưu ý các thành viên Đội xung kích đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, làm tốt công tác phối hợp cùng với đơn vị bạn, chủ động báo cáo tình hình công tác với lãnh đạo công ty. Qua đó, tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, Đội xung kích sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, dốc sức cùng với đội ngũ CB-CNV PC Quảng Ninh khắc phục nhanh nhất sự cố và cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, chiều ngày 11.9, EVNCPC đã quyết định cử 273 kỹ sư và công nhân lành nghề từ 6 Công ty điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lực lượng này sẽ tham gia đội xung kích và đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Đây đều là những kỹ sư, công nhân có nhiều kinh nghiệm làm việc tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lụt và cũng là những người đã trực tiếp tham gia, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối vào tháng 7 vừa qua.

Vào trưa ngày 7.9, cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ đã trực tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Sức tàn phá của siêu bão Yagi đã gây ảnh hưởng đến hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh.