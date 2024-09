Ứng phó nguy cơ sạt lở sau bão số 4

Nhiều nơi mưa to, gió lớn

Tại Hà Tĩnh, từ đêm 18.9 đến chiều tối 19.9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to, gió lớn, biển động dữ dội. Riêng vùng đất liền ven biển ở khu vực phía nam tỉnh này từ trưa 19.9 đã có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. Đặc biệt, khoảng 9 giờ ngày 19.9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã gây ra trận lốc xoáy khiến 14 nhà dân ở thôn Nguyễn Huệ (xã Kỳ Xuân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết sáng 19.9, chính quyền xã này phối hợp với lực lượng công an chủ động di dời 13 hộ dân với 36 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn.

Tại H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), chính quyền sở tại cũng đã sẵn sàng phương tiện, nhân lực với 431 tàu thuyền (ca nô, xuồng, thuyền máy), 3.491 áo phao, 1.054 phao cứu sinh… để khi cần thiết sẽ thực hiện sơ tán 2.259 hộ dân với 6.389 nhân khẩu nằm ở vùng thấp trũng, nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Cùng ngày 19.9 tại Thanh Hóa, hầu hết khu vực đều có mưa vừa đến mưa to, và đã xảy ra một số sự cố do mưa. Khoảng 10 giờ 30, mưa to, kèm gió giật đã làm một cành xà cừ cỡ lớn trong sân Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên H.Hà Trung bị gãy, rơi xuống trúng người một nữ giáo viên khiến nạn nhân bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Cành cây xà cừ còn đè trúng 4 ô tô con đang đỗ ở sân trường gây hư hỏng nặng.

Cũng trong ngày 19.9, UBND H.Lang Chánh đã phải tổ chức di dời 263 học sinh và 13 cán bộ, giáo viên Trường THCS Lâm Phú (xã Lâm Phú, H.Lang Chánh), do dãy nhà 2 tầng (8 phòng học) đang xây dựng (đã hoàn thành khoảng 80%) bị sạt lở, khoảng 6.000 m³ đất đá tràn vào trong nhà. Tại H.Bá Thước, mưa do bão số 4 đã gây sạt lở đồi phía sau khu dân cư ở thôn Khung (xã Thiết Kế), buộc 7 hộ gia đình với 35 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn.