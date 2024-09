Di dời khẩn cấp 276 học sinh và giáo viên do sạt lở

Chiều 19.9, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND H.Lang Chánh (Thanh Hóa), cho biết chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu Trường THCS Lâm Phú (xã Lâm Phú, H.Lang Chánh) đã tổ chức lực lượng di dời khẩn cấp 263 học sinh và 13 cán bộ, giáo viên khỏi khuôn viên trường, do tại ngôi trường này xảy ra sự cố sạt lở.

Cột dãy nhà 2 tầng đang xây dựng bị nứt, gãy do sạt lở ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo ông Thanh, toàn bộ học sinh, giáo viên Trường THCS Lâm Phú được chuyển đến Trường tiểu học Lâm Phú để sắp xếp, bố trí thời gian dạy và học. Các thiết bị cần thiết cho việc học cũng đã được di chuyển đến Trường tiểu học Lâm Phú.

"Sự cố sạt lở đất đá làm dãy nhà 2 tầng mất an toàn, do đó phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên. Huyện cũng đã báo cáo với tỉnh về sự việc để tiếp tục có hướng giải quyết, sớm ổn định nơi học tập cho học sinh", ông Thanh cho hay.

Dãy nhà bị sạt lở (phía sau) nằm gần dãy nhà cũ đang làm lớp học nên buộc chính quyền và nhà trường phải di dời học sinh và giáo viên đến nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 10.9, đất đá trên đồi phía sau trường bị sạt lở, tràn vào dãy nhà 2 tầng (8 phòng học) đang xây dựng, đã hoàn thành khoảng 80% công trình. Từ ngày 10 - 19.9, diễn biến sạt lở vẫn diễn ra, chưa có dấu hiệu dừng lại. Khối lượng đất đá tràn vào dãy nhà là khoảng 6.000 m3.

Đất đá đè vào tường và cột nhà, gây nhiều vết nứt rộng, xô nghiêng cả dãy nhà, nguy cơ đổ sập rất cao.

Khoảng 6.000 m3 đất đá tràn vào dãy nhà 2 tầng đang xây dựng ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước diễn biến trên, chính quyền địa phương đã tổ chức dựng hàng rào, cắm biển cảnh báo không cho người dân lại gần khu vực công trình. Đồng thời, UBND H.Lang Chánh đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở Trường THCS Lâm Phú.



Dự án xây dựng Trường THCS Lâm Phú có tổng giá trị 13,5 tỉ đồng, gồm nhiều hạng mục. Trong đó, dãy nhà 2 tầng (8 phòng học) bị đất đá sạt lở có giá trị khoảng 8 tỉ đồng.