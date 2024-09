Bão số 4: Hà Tĩnh di dời người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Chiều 19.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết sáng cùng ngày, chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an tổ chức di dời 13 hộ dân với 36 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 4 đến nơi tránh trú an toàn.



Chính quyền xã Cẩm Lạc di dời 13 hộ dân có nhà nằm trong khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ ẢNH: TÂN KỲ

"Các hộ này có nhà nằm ở khu vực đồi núi cao nên rất dễ xảy ra sạt lở đất khi mưa lớn. Do vậy, chúng tôi huy động nhân lực và phương tiện để di dời người dân đến nơi an toàn. Trên địa bàn đang có mưa lớn và gió giật mạnh cục bộ", ông Dũng nói.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển xã Kỳ Nam (TX.Kỳ Anh) có sóng cao, biển động mạnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tại TX.Kỳ, địa phương này được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên trong sáng nay, chính quyền địa phương đã lên phương án di dời hơn 1.400 hộ dân ở các vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

Theo ông Phan Thành Biển, Chủ tịch UBND TX.Kỳ Anh, các hộ dân ở vùng nguy hiểm trong trường hợp cần thiết sẽ được chính quyền địa phương cho di dời tới các trường học, nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn.

"Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thị xã cũng đã túc trực 24/24, thường xuyên liên hệ với các địa phương để kịp thời xử lý những tình huống xảy ra", ông Biển thông tin.

Tại H.Thạch Hà, địa phương này cũng đã sẵn sàng phương tiện, nhân lực với 431 tàu thuyền (ca nô, xuồng, thuyền máy) 3.491 áo phao, 1.054 phao cứu sinh… để khi cần thiết sẽ thực hiện sơ tán 2.259 hộ dân với 6.389 nhân khẩu nằm ở vùng thấp trũng, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đến các địa điểm an toàn.