Thanh Hóa: Cây gãy 1 giáo viên bị thương, 4 ô tô bị hỏng

Sáng 19.9, Trung tâm GDNN-GDTX H.Hà Trung (Thanh Hóa) xảy ra sự cố gãy cành cây xà cừ khiến một nữ giáo viên bị thương, và làm hư hỏng 4 chiếc xe ô tô.



Hiện trường vụ việc ẢNH: PHÚC NGƯ

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, cây xà cừ trong sân trung tâm bất ngờ bị gãy một cành cỡ lớn, rơi trúng vào người một nữ giáo viên đang đi bộ trên sân trung tâm. Cành cây gãy còn đè trúng 4 chiếc ô tô con đang đỗ ở sân trung tâm làm cả 4 ô tô hư hỏng nặng.



Nữ giáo viên gặp nạn bị đa chấn thương, sau khi sơ cứu ban đầu ở Bệnh viện đa khoa H.Hà Trung, hiện đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng ngày 19.9, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có mưa. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ chiều 19 - 21.9, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa to hơn 200 mm.