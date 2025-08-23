Quảng Trị: Miền núi giữ nhà, miền biển chằng buộc tàu phòng chống bão số 5

Chiều 23.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Cửa Việt (Quảng Trị), hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ đã cập vào neo đậu tại các cảng, âu thuyền trú bão để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 5 dự báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị.

Ngư dân vùng biển Quảng Trị đưa tàu vào âu thuyền để tránh trú bão số 5 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau khi nhận được thông tin về áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngày hôm qua ông Lê Đình Sơn (66 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) đã đưa tàu về neo đậu tại khu vực âu thuyền Phú Hội, cùng lúc này cũng có rất nhiều ngư dân khác đưa thuyền về tránh trú bão số 5.

Dù thời tiết tại xã Cửa Việt chiều 23.8 vẫn nắng nhưng các ngư dân không chủ quan ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Dù hiện tại thời tiết ở đây vẫn đẹp, trời nắng nhưng không được chủ quan, khi nhận được thông tin chúng tôi liền báo cho nhau để sớm trở về bờ, đưa tàu thuyền về các khu neo đậu để tránh trú", ông Sơn nói.

Một ngư dân chằng buộc dây thừng trên tàu cá ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không chỉ người dân, tại các đồn biên phòng tuyến biển, các chiến sĩ cũng đã ra sức chằng chống mái nhà, cửa kính tại doanh trại để đảm bảo an toàn. Các đồn biên phòng ở vùng núi cũng đã thực hiện các phương án bảo vệ tài sản của đơn vị đồng thời hướng dẫn, cảnh báo người dân hạn chế đi đến các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt trong những ngày tới.

Các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Ngư Thủy gia cố mái nhà tại doanh trại ẢNH: B.H

Tại P.Nam Đông Hà, lực lượng chức năng cũng đã cử lực lượng tiến hành cắt tỉa các cây xanh rậm rạp, đặc biệt là các cây xanh lớn có nguy cơ đổ gãy nằm trong khu dân cư.

Các công nhân tại P.Nam Đông Hà cắt tỉa các cành cây rậm rạp có nguy cơ đổ gãy khi gió lớn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, sáng nay (23.8), áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) và dự báo sẽ ảnh hưởng trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Các chiến sĩ biên phòng Ba Nang chỉ dẫn người dân hạn chế ra khu vực sông, suối trong những ngày tới ẢNH: B.H

Cũng trong chiều nay, vùng biển Quảng Trị, đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6 m. Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm. Từ đêm 24 đến ngày 26.8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm.

Công an Quảng Trị vào cuộc với tinh thần 'bốn tại chỗ' Ngày 23.8, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ bão số 5 đang hình thành trên Biển Đông, lực lượng Công an Quảng Trị đã chủ động vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Công an xã Cửa Tùng phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra khu vực neo đậu tàu bè ẢNH: THANH LỘC Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng xây dựng các phương án chi tiết, bố trí đầy đủ người, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng. Các đội nghiệp vụ được tăng cường bám sát địa bàn trọng điểm, nhất là vùng ven biển, ven sông, khu vực thường xuyên ngập lụt, sạt lở để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nhân dân ứng phó với mọi tình huống. Trên tinh thần “Bốn tại chỗ”, “Ba sẵn sàng”, cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện như xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy, áo phao, đèn chiếu sáng… sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống khẩn cấp. Người và phương tiện của lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Trị đã sẵn sàng ẢNH: THANH LỘC Cùng ngày, tại xã Cửa Tùng, Công an xã phối hợp với lực lượng biên phòng đã trực tiếp xuống cảng cá, tuyên truyền, vận động bà con ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không ra khơi khi bão đổ bộ. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn nhân dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các hộ khó khăn.



