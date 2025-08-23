Lực lượng chức năng, người dân Huế chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5

Ngày 23.8, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Huế, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng người dân khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 23.8, trên những cánh đồng, nông dân đang tất tả gặt lúa hết công suất ẢNH: BÌNH THIÊN

Đây là thời điểm nhiều diện tích lúa ở TP.Huế đang chuẩn bị thu hoạch ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại các vùng biển, lực lượng quân đội, công an các địa phương cũng khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đánh bắt vào bờ, neo đậu để tránh trú ẢNH: BÌNH THIÊN

Lực lượng quân đội cùng người dân chằng chống nhà cửa ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại khu vực nội đô thành phố, cán bộ thuộc Trung tâm Công viên Cây xanh và Công ty Điện lực TP.Huế cũng tiến hành cắt tỉa cây xanh để đón bão ẢNH: BÌNH THIÊN

Trong hôm nay, hồ chứa nước của thủy điện Tả Trạch cũng đã bắt đầu vận hành điều tiết nước, sẵn sàng trước mọi tình huống ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23.8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Sau khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, ngày 24.8 khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14 và còn có thể mạnh thêm. Ngày 25.8, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung bộ nước ta.



Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, từ ngày 24 đến 27.8, trên đất liền TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2.9. Theo dự báo, diễn biến của bão số 5, mưa lũ còn rất phức tạp.