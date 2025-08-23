Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 5: TP.Huế ban hành công điện hỏa tốc, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
23/08/2025 13:01 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), UBND TP.Huế ban hành công điện hỏa tốc, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trên toàn thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 23.8, UBND TP.Huế phát công điện hỏa tốc của chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).

TP.Huế ban hành công điện hỏa tốc, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 5- Ảnh 1.

Bão số 5 có thể gây mưa lớn, khiến nhiều nơi ở Huế ngập úng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 23.8, bão số 5 đã mạnh lên thành bão, đang di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có thể đạt cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh và khả năng xảy ra lốc, sét, sạt lở đất. Riêng tại TP.Huế, bão số 5 được dự báo sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, gió giật cấp 6 - 7, vùng gần bão có thể giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó, UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP.Huế được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, kiểm tra và chỉ đạo các địa phương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Thời gian hoàn thành việc này trước 19 giờ ngày 23.8.

UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, đặc biệt là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, những nơi dễ bị ngập lụt hoặc sạt lở. Cần kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch lúa hè thu và có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây lâm nghiệp mới trồng.

Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình cao tầng. Phải đảm bảo giằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, cây xanh trên các tuyến đường.

Điện lực Huế được yêu cầu chủ động kiểm tra hệ thống đường dây điện, trạm biến áp, đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố do mưa bão.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước, vận hành đúng quy trình xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Sở Khoa học và Công Nghệ, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.Huế, các cơ quan truyền thông khác cần tăng cường phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến của bão để người dân chủ động phòng tránh.

Các cơ quan quản lý du lịch, giáo dục phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Xem nhanh 12h ngày 23.8: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công điện, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND TP.Huế để có chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm đối phó hiệu quả với cơn bão số 5, bảo vệ an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân.

Tin liên quan

Bão số 5: Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa

Bão số 5: Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa

Hà Tĩnh sẽ xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hạ mực nước, chủ động ứng phó với bão số 5.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Ứng phó Công điện Huế bão kajiki
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận