Bão số 5: TP.Huế ban hành công điện hỏa tốc, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Ngày 23.8, UBND TP.Huế phát công điện hỏa tốc của chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki).



Bão số 5 có thể gây mưa lớn, khiến nhiều nơi ở Huế ngập úng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 23.8, bão số 5 đã mạnh lên thành bão, đang di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có thể đạt cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14. Bão số 5 được nhận định là cơn bão mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng, kèm theo gió giật mạnh và khả năng xảy ra lốc, sét, sạt lở đất. Riêng tại TP.Huế, bão số 5 được dự báo sẽ gây mưa vừa, mưa to đến rất to, gió giật cấp 6 - 7, vùng gần bão có thể giật cấp 8.

Để chủ động ứng phó, UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an TP.Huế được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, kiểm tra và chỉ đạo các địa phương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Thời gian hoàn thành việc này trước 19 giờ ngày 23.8.

UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, đặc biệt là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, những nơi dễ bị ngập lụt hoặc sạt lở. Cần kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch lúa hè thu và có biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây lâm nghiệp mới trồng.

Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình cao tầng. Phải đảm bảo giằng chống nhà cửa, biển quảng cáo, cây xanh trên các tuyến đường.

Điện lực Huế được yêu cầu chủ động kiểm tra hệ thống đường dây điện, trạm biến áp, đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố do mưa bão.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước, vận hành đúng quy trình xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Sở Khoa học và Công Nghệ, Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.Huế, các cơ quan truyền thông khác cần tăng cường phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến của bão để người dân chủ động phòng tránh.

Các cơ quan quản lý du lịch, giáo dục phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Xem nhanh 12h ngày 23.8: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công điện, thường xuyên báo cáo tình hình về UBND TP.Huế để có chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm đối phó hiệu quả với cơn bão số 5, bảo vệ an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của người dân.