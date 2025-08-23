Bão số 5: Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa

Ngày 23.8, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 5, đơn vị này vừa ban hành thông báo sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi.

Hà Tĩnh sẽ đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa vào sáng 24.8 để ứng phó với bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Việc xả tràn bắt đầu từ 9 giờ ngày 24.8, với lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ. Việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình và giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra.

Được biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 đi vào đất liền nước ta. Cơn bão này có khả năng gây ra đợt mưa lớn cho các tỉnh miền Trung từ ngày 24 đến hết ngày 27.8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Biển Đông sắp đón bão số 5 mạnh cấp 11, miền Trung mưa lớn 600 mm

Vùng ven biển Bắc bộ và bắc Trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10 - cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14.

Để chủ động ứng phó với bão số 5 được dự báo rất mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng, chống thiên tai.