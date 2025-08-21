Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Sáng 21.8, một lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê quán xã Diễn Thọ, H.Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau khi phạm nhân này bị cơ quan công an phát lệnh truy nã vì bỏ trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ lúc 0 giờ ngày 20.8, tại khu rừng cách Trại giam số 6 (Nghệ An) khoảng 1 km.

Như tin đã đưa, phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Từ ngày 1.12.2021, phạm nhân Trần Ngọc Hòa thi hành án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Bộ Công an), đóng tại xã Hạnh Lâm.

Ngày 18.8, khi đang thụ án tại đây, lợi dụng sơ hở của quản giáo, phạm nhân này đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6 về việc Trần Ngọc Hòa bỏ trốn, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, truy bắt phạm nhân này.