Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/08/2025 09:39 GMT+7

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt sau 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam số 6 (Nghệ An).

Sáng 21.8, một lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê quán xã Diễn Thọ, H.Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) sau khi phạm nhân này bị cơ quan công an phát lệnh truy nã vì bỏ trốn khỏi trại giam.

- Ảnh 1.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ lúc 0 giờ ngày 20.8, tại khu rừng cách Trại giam số 6 (Nghệ An) khoảng 1 km.

Như tin đã đưa, phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Từ ngày 1.12.2021, phạm nhân Trần Ngọc Hòa thi hành án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Bộ Công an), đóng tại xã Hạnh Lâm. 

Ngày 18.8, khi đang thụ án tại đây, lợi dụng sơ hở của quản giáo, phạm nhân này đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6 về việc Trần Ngọc Hòa bỏ trốn, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, truy bắt phạm nhân này.

Tin liên quan

2 phạm nhân trốn trại ở Hà Nội bị bắt tại Nghệ An

2 phạm nhân trốn trại ở Hà Nội bị bắt tại Nghệ An

Hai phạm nhân đục tường phòng giam rồi trốn thoát khỏi Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An bắt giữ.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Ngọc Hoà Nghệ An Trại giam số 6 Phạm nhân Trốn trại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận