Thời sự Pháp luật

Truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
19/08/2025 16:36 GMT+7

Các lực lượng chức năng ở Nghệ An đang truy bắt một phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam số 6 (Bộ Công an) đóng tại địa phương này.

Ngày 19.8, một lãnh đạo xã Hạnh Lâm (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng đang truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi trại giam đóng trên địa bàn xã này.

Trước đó, tối 18.8, chính quyền xã Hạnh Lâm nhận được thông báo của cơ quan công an về việc phạm nhân Trần Ngọc Hòa (36 tuổi, quê quán xã Diễn Thọ, H.Diễn Châu cũ, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

- Ảnh 1.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Từ ngày 1.12.2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại Phân trại số 1, Trại giam số 6 (Bộ Công an), đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. Ngày 18.8, phạm nhân này đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo quyết định truy nã của Giám thị Trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6 m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1 cm.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lập các chốt chặn, truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Chính quyền xã Hạnh Lâm cũng thông báo người nào phát hiện phạm nhân Trần Ngọc Hòa, hãy báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

