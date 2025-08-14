Truy nã đặc biệt võ sư karate Đoàn Bảo Châu

Ngày 14.8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc truy nã đặc biệt đối với ông Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Bị can Đoàn Bảo Châu ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo Công an Hà Nội, Đoàn Bảo Châu bị khởi tố cùng tội danh kể trên, song đã bỏ trốn vào tháng 7 vừa qua. Trước khi bỏ trốn, bị can này ở tại số 66C Thủ Lệ (P.Giảng Võ).

Bị can Đoàn Bảo Châu có vết sẹo thẳng 0,5 cm cách 1 cm trên sau cánh mũi phải, là đặc điểm nhận dạng.

Công an Hà Nội cho hay, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Hoặc, nếu phát hiện bị can Đoàn Bảo Châu ở đâu, người dân có thể báo cho Phòng An ninh điều tra Công an Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng (P.Thanh Xuân, Hà Nội), hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Đức Hải theo số điện thoại 0977542592 để cung cấp thông tin.

Bị can Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư karate. Trong môn võ này, Đoàn Bảo Châu đạt cấp huyền đai đệ ngũ đẳng của Hệ phái Đoàn Long karatedo.

Hồi tháng 7.2017, bị can Châu giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores (49 tuổi, quốc tịch Canada). Ông Pierre Francois Flores là cao đồ võ cổ truyền theo chi phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada.

Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, bằng đòn liên hoàn chân, tay, võ sư Francois Flores đã hạ knock-out Đoàn Bảo Châu.