Bão số 1: Lốc xoáy thổi tốc mái 30 căn nhà, nhiều hồ chứa xả tràn

Sáng nay 13.6, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn xã đã xảy ra trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, thiệt hại nặng về tài sản.

Ngôi nhà cấp bốn của người dân ở xã Cẩm Trung bị hư hại gần như toàn bộ do lốc xoáy ẢNH: TÂN KỲ

Theo vị lãnh đạo này, chiều tối 12.6, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh. Tại thôn Trung Tiến (xã Cẩm Trung) xảy ra lốc xoáy khiến 30 căn nhà tốc mái, trong đó có một ngôi nhà cấp bốn gần như bị hư hại hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Cẩm Trung đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, khắc phục tạm thời các mái nhà bị thiệt hại.

Theo thống kê của xã Cẩm Trung, lốc xoáy khiến 30 nhà dân tốc mái, hư hỏng ẢNH: TÂN KỲ

"Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Trong sáng nay, chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng phối hợp với hàng chục chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống", lãnh đạo xã Cẩm Trung thông tin.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh điều động hàng chục chiến sĩ đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại của trận lốc xoáy ẢNH: TÂN KỲ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều nơi trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 57 - 143 mm. Riêng H.Kỳ Anh và TX.Kỳ Anh, lượng mưa đo được lần lượt là 194 mm và 239,6 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trong khu dân cư ở H.Kỳ Anh và TX.Kỳ Anh ngập sâu cục bộ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông ở TX.Kỳ Anh ngập sâu cục bộ ẢNH: TÂN KỲ

Trước diễn biến thời tiết mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động điều tiết nước qua tràn một số hồ chứa.

Nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đã chủ động xả tràn với lưu lượng từ 10 - 50 m3/giây để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.