Huế mưa lớn 800 mm, đêm nay 8 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, các tỉnh miền Trung bắt đầu có mưa lớn từ chiều và tối 11.6.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung đêm nay 12.6 và ngày mai 13.6 ẢNH: HUY ĐẠT

Trong ngày 12.6, Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7 giờ sáng đến 14 giờ ngày 12.6 có nơi trên 180 mm như: Thủy điện La Tó (Quảng Trị) mưa 195,6 mm, Hồng Trung (Huế) 189,4 mm…

Đặc biệt, dữ liệu trên hệ thống đo mưa tự động Vrain thống kê lượng mưa tích lũy từ 19 giờ ngày 11.6 đến 17 giờ hôm nay 12.6, tại khu vực đỉnh núi Bạch Mã (Huế) có lượng mưa rất lớn, hơn 807 mm; Suối Lương (Đà Nẵng) hơn 496 mm; Đại Sơn (Quảng Nam) hơn 409 mm...

Dự báo từ chiều tối 12.6 đến ngày 13.6, từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to tới rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, có nơi trên 350 mm.

Dự báo các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ẢNH: P.H

Chiều tối và đêm nay 12.6, khu vực nam Nghệ An và Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực bắc Tây nguyên và Bình Định có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo 8 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum đêm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.