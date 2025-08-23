Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TP.HCM: Xác minh clip xe ba gác chở ô tô phía sau

Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội tối 22.8 đang gây xôn xao dư luận, ghi lại hình ảnh xe ba gác chở theo cả một chiếc ô tô lưu thông trên đường, khiến giao thông ùn ứ tại TP.HCM.

Xác minh clip xe ba gác chở ô tô ở TP.HCM

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, sự cố tại một gác chắn đường sắt đã suýt trở thành một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một nam thanh niên phóng xe máy tông sập gác chắn, mắc kẹt ngay trên đường ray khi tàu hỏa đang đến gần.

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Bão số 5 giật cấp 10, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki) đã hình thành trên khu vực bắc Biển Đông vào sáng nay 23.8 và đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc. Với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo cơn bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn diện rộng từ ngày 24 đến 26.8.

Bão số 5 giật cấp 10, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Không chỉ là một lễ kỷ niệm trọng đại, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 còn là màn trình diễn hùng tráng, quy tụ nhiều khí tài quân sự hiện đại bậc nhất của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đây là dịp để thế giới chứng kiến sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.