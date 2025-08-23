Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 23.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Tự động phát

Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

Đang chạy

Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

Bé trai 2 tuổi tử vong sau tai nạn trên đường đi học về

Bé trai 2 tuổi tử vong sau tai nạn trên đường đi học về

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng

Cùng sống xanh số 121: Người phụ nữ làm món thịt sấy nổi tiếng Tây Bắc nhờ công thức của mẹ chồng

Cặp đôi ‘tiếp ứng’ nhau trộm 10 trái sầu riêng dưới trời mưa

Cặp đôi ‘tiếp ứng’ nhau trộm 10 trái sầu riêng dưới trời mưa

Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

Xem nhanh 20h ngày 22.8: Rẽ phải khi đèn đỏ, cẩn thận bị phạt 20 triệu | ChatGPT có thể gây ‘loạn thần AI’?

Toàn cảnh 17h: Băng rừng vây bắt sới bạc giữa rừng keo | Bắt giám đốc ngân hàng liên quan 'má Hạnh'

Toàn cảnh 17h: Băng rừng vây bắt sới bạc giữa rừng keo | Bắt giám đốc ngân hàng liên quan 'má Hạnh'

Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Xem nhanh 12h: Điều tra vụ ‘quái xế’ tông CSCĐ | Israel bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza

Xem nhanh 12h: Điều tra vụ ‘quái xế’ tông CSCĐ | Israel bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza

Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

Cháy xưởng bóng đèn, một phụ nữ hoảng loạn ngất xỉu

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 23.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TP.HCM: Xác minh clip xe ba gác chở ô tô phía sau

Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội tối 22.8 đang gây xôn xao dư luận, ghi lại hình ảnh xe ba gác chở theo cả một chiếc ô tô lưu thông trên đường, khiến giao thông ùn ứ tại TP.HCM.

Xác minh clip xe ba gác chở ô tô ở TP.HCM

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, sự cố tại một gác chắn đường sắt đã suýt trở thành một vụ tai nạn nghiêm trọng. Một nam thanh niên phóng xe máy tông sập gác chắn, mắc kẹt ngay trên đường ray khi tàu hỏa đang đến gần.

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Bão số 5 giật cấp 10, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki) đã hình thành trên khu vực bắc Biển Đông vào sáng nay 23.8 và đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc. Với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo cơn bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn diện rộng từ ngày 24 đến 26.8.

Bão số 5 giật cấp 10, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Không chỉ là một lễ kỷ niệm trọng đại, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 còn là màn trình diễn hùng tráng, quy tụ nhiều khí tài quân sự hiện đại bậc nhất của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đây là dịp để thế giới chứng kiến sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Điều tra vụ ‘quái xế’ tông CSCĐ | Israel bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza

Xem nhanh 12h: Điều tra vụ ‘quái xế’ tông CSCĐ | Israel bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin "Xem nhanh 12h" ngày 22.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay Bão số 5 tông gác chắn ba gác chở ô tô Quốc khánh 2.9 diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận