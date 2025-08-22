Xem nhanh 12h: Điều tra vụ ‘quái xế’ tông CSCĐ | Israel bất ngờ muốn nối lại đàm phán Gaza

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
22/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin "Xem nhanh 12h" ngày 22.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 22.8.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Hà Nội thông tin vụ quái xế "thông chốt", tông thẳng vào CSCĐ

Tối 21.8, tại khu vực Nghi Tàm (Hà Nội), một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra khi hai nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh dừng, lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện A80. Vụ việc khiến một cán bộ công an bị thương nặng và đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý.

Công an Hà Nội thông tin vụ quái xế 'thông chốt', tông thẳng vào CSCĐ

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: “Hãy luôn yêu nước”

Tối 21.8, Quảng trường Ba Đình (tại thành phố Hà Nội) đã trở nên cực kỳ sôi động. Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu tiên với quy mô tương đương ngày lễ chính thức đã thu hút hàng nghìn người dân đổ về từ rất sớm.

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự và đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, mô hình mới vẫn bộc lộ một số khó khăn trong tổ chức, nhân sự và khối lượng công việc, thông tin này được Sở Nội vụ TP.HCM thông tin tại buổi họp báo chiều 21.8.

Hơn 95% người dân TP.HCM hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 23.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

