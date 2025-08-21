Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Tối nay tổng hợp luyện diễu binh | Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường?

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 21.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Xem nhanh 12h: Tối nay tổng hợp luyện diễu binh | Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường?

Xem nhanh 12h: Tối nay tổng hợp luyện diễu binh | Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 21.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường để tổng hợp luyện diễu binh?

Sau nhiều tháng tập luyện, tối nay (21.8) các khối lực lượng vũ trang quân đội, công an sẽ lần đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ khoảng 20 giờ. Các khối quân đội, công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân vào nội thành Hà Nội để chuẩn bị. Trong khi đó các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào Sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng, khu vực trường đua F1 từ tối 18 - 19.8 để chuẩn bị cho buổi hợp luyện này. Sau buổi tổng hợp luyện hôm nay, các lực lượng sẽ có thêm một buổi tổng hợp luyện vào ngày 24.8 và hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước ngày chính thức vào sáng 2.9.

Để bảo đảm an toàn, trật tự, từ trưa 21.8 đến rạng sáng 22.8, công an thành phố sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên 54 tuyến phố trung tâm, đồng thời tổ chức phân luồng để các phương tiện từ các tỉnh thành có lộ trình thay thế.

CSGT TP.HCM hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

Không chỉ có Hà Nội cấm đường để chuẩn bị cho các ngày lễ. Tại TP.HCM vào sáng 23.8, nhiều tuyến đường trung tâm sẽ được CSGT tạm ngưng và hạn chế phương tiện để phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị, chào mừng 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Người dân di chuyển trong khung giờ này cần chú ý lộ trình thay thế, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để việc đi lại thuận lợi và an toàn.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 22.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

