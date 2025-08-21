TP.HCM nhiều nơi mưa to, kéo dài đến khi nào?

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Trên địa bàn TP.HCM, mưa to xuất hiện nhiều nơi, tính đến sáng 21.8 lượng mưa tại Thuận An là 117mm, Dĩ An 106,6mm, Hóc Môn 98mm, Cần Giờ 88,4mm, Xuyên Mộc 82,8mm, Củ Chi 74mm…



Do hội tụ gió và ẩm từ biển di chuyển vào đất liền gây mưa ở TP.HCM và khu vực Nam bộ, dự báo còn kéo dài một vài ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân gây mưa là do hội tụ gió ở phía đông Bắc bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa tây nam có cường độ tăng dần. Trên cao, vùng nhiễu động hình thành ở ngoài khơi vùng biển từ Lâm Đồng - Cà Mau di chuyển về phía tây hướng tới khu vực đất liền các tỉnh nam Trung bộ và Nam bộ .

Khu vực Nam bộ hôm nay trời nhiều mây và có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và giông. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, và gió giật mạnh, thời gian mưa có khả năng xảy ra trong cả ngày. Tuy nhiên, có lúc giảm mưa và nắng. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng 30 - 33 độ C.

TP.HCM trời nhiều mây, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và giông, trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày có lúc giảm mưa và nắng nhẹ.

Chú ý, các điểm du lịch trong khu vực ngày hôm nay mưa gia tăng trở lại, người dân khi tham gia các hoạt động du lịch, đặc biệt trên biển, cần đề phòng mưa giông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.