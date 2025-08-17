Áp thấp nhiệt đới sắp qua, nắng nóng sẽ quay lại TP.HCM?

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong tuần tới phổ biến mưa giảm dần và nắng nóng sẽ quay trở lại với mức nhiệt cao nhất đến 34 độ C. Trước đó, trong đợt "hạn bà chằn" đầu tháng 8, tại trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 36,9 độ C - chạm ngưỡng nắng nóng gay gắt.



Thời tiết TP.HCM tuần tới có xu hướng nắng nóng gia tăng đến ngày 21.8 ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh cấp 6 giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 18.8, thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Đến ngày 19.8, áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp. Trên khu vực Nam bộ, gió mùa tây nam có cường độ giảm dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam xu hướng lấn tây và nâng trục dần lên phía bắc đi qua Nam bộ và nam Trung bộ. Ngoài ra, hội tụ gió trên khu vực Nam bộ suy yếu.

Do vậy, khoảng từ ngày 19 - 21.8, thời tiết TP.HCM mưa giảm, nắng nóng gia tăng; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 34 độ C, riêng một số địa phương như Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo có mức nhiệt thấp hơn với 31 - 32 độ C.

Khoảng từ ngày 22.8 thiết lập lại rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ sau hoạt động mạnh dần. Gió mùa tây nam có xu hướng mạnh trở lại giúp mưa nhiều hơn và hạ nhiệt nắng nóng. Cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông.

