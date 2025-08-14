Từ ngày 15.8, Bộ trưởng Bộ NN - MT cử cán bộ thuộc Cục Quản lý đất đai về công tác tại một số địa phương nhằm hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Danh sách của Bộ NN - MT cho thấy, trong đợt đầu tiên này sẽ có 34 cán bộ từ trưởng phòng, chuyên viên chính, chuyên viên của Cục Quản lý đất đai được điều động về các địa phương.

Theo quyết định, các cán bộ công chức được cử về địa phương sẽ nhận nhiệm vụ trong thời gian 3 tháng. Chế độ tiền lương và các phụ cấp khác áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bộ NN - MT đưa người về các địa phương hỗ trợ lĩnh vực đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bộ giao Cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức việc điều động. Đồng thời quản lý, giám sát công chức được cử đi công tác. Cục sẽ nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương và định kỳ thứ 2 hàng tuần tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện qua Vụ Pháp chế và Vụ Tổ chức cán bộ.

Công chức được điều động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức địa phương thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai theo phân cấp. Kịp thời nắm bắt, hỗ trợ hoặc tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời tổng hợp tình hình quản lý trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để báo cáo Bộ.

Hiện nay, riêng trong lĩnh vực đất đai, chính quyền địa phương cấp xã được giao 93 nhiệm vụ. Để hỗ trợ cán bộ tại các địa phương, Vụ Pháp chế (Bộ NN - MT) cũng vừa ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ, thẩm quyền mới của chính quyền cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp.

Cuốn sổ tay tập trung giới thiệu, trình bày có hệ thống các nhiệm vụ, thẩm quyền mới của chính quyền cấp xã trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường từ ngày 1.7.2025, kèm theo hướng dẫn ngắn gọn về trình tự, thủ tục thực hiện, biểu mẫu và một số lưu ý trong quá trình thực hiện.

Cuốn sổ tay là tài liệu tham khảo hữu ích, thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị và công chức tại cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách thuận lợi.