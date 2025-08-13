Tiếp tục duy trì Tổ công tác 5013 tháo gỡ cấp sổ hồng

UBND TP.HCM thống nhất chủ trương duy trì hoạt động của Tổ công tác 5013 giải quyết các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát và tham mưu UBND TP.HCM kiện toàn các thành viên của tổ công tác và tổ giúp việc cho tổ công tác.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung báo cáo để tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ công tác 5013 nhằm tháo gỡ các nhóm khó khăn, vướng mắc đã được xác định để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại.

UBND TP.HCM cũng biểu dương kết quả hoạt động của Tổ công tác 5013 theo báo cáo, kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo số 1331 ngày 30.7.2025.

Tổ công tác 5013 đã họp và thống nhất cấp sổ hồng cho khách hàng mua nhà tại chung cư của Công ty Bách Phú Thịnh bị "treo" sổ nhiều năm ẢNH: T.N

Trước đó, quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị tiếp tục duy trì Tổ công tác 5013 giải quyết công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn, với tổng số lượng căn hộ, nhà ở đã tổ chức họp tháo gỡ là 108.170 căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỉ đồng, mang lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TP.HCM hơn 594 tỉ đồng.

Với kết quả đạt được như trên, Tổ công tác 5013 đã được dư luận nói chung và các doanh nghiệp bất động sản nói riêng đánh giá là bước đi chiến lược của TP.HCM nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng để thúc đẩy sự hồi phục và phát triển của thị trường bất động sản.