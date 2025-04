Đất nông nghiệp được chuyển nhượng làm nhà ở thương mại từ 22.4

Điều kiện thực hiện dự án thí điểm?

Ngày 22.4 tới, Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất có hiệu lực.

Theo đó, để thực hiện dự án thí điểm, tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số loại đất như: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác trong cùng thửa đất đối với trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất.

Việc lựa chọn dự án thí điểm phải đáp ứng các tiêu chí như được thực hiện tại khu vực đô thị, hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị

Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án thí điểm cần đáp ứng các điều kiện như:

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

Nằm trong danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

Có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thí điểm đối với dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, dự án đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất.

Tổ chức kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Khoản 2, điều 3 của Nghị quyết 171 còn quy định, trường hợp sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đã được quy hoạch đưa ra khỏi đất quốc phòng, đất an ninh để thực hiện dự án thí điểm thì phải đáp ứng các điều kiện quy định trên. Đồng thời phải có văn bản chấp thuận của Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ Công an đối với đất an ninh.

Tiêu chí nào để lựa chọn dự án thí điểm?

Theo điều 4, việc lựa chọn dự án thí điểm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Được thực hiện tại khu vực đô thị, hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm (gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh (thời kỳ 2021 - 2030) đã được phê duyệt.

Không thuộc các dự án quy định tại khoản 4 điều 67 luật Đất đai.

Đối với dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND cấp tỉnh thông qua.

UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đồng thời với việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định…

Sau khi Nghị quyết 171 hết hiệu lực, tổ chức kinh doanh bất động sản đang thực hiện dự án thí điểm theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc dự án. Người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong dự án thí điểm có quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.