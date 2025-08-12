Sau sáp nhập, căn hộ chung cư tại Bình Dương cũ tăng nóng

Căn hộ tăng giá nhờ sáp nhập

Cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng anh Chí đang làm việc ở phường Xuân Hòa, TP.HCM sau nhiều ngày tìm kiếm đã quyết định đặt tiền giữ chỗ mua căn hộ tại dự án Symphony of life ở phường phường Bình Hòa, TP.HCM, trước đây là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), với giá bán được tư vấn khoảng 37 triệu đồng/m2. Căn hộ anh chị mong muốn mua là căn 2 phòng ngủ từ tầng 14 đến tầng 18.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, đơn vị môi giới thông báo lại với vợ chồng anh Chí rằng giá bán căn hộ đã tăng lên khoảng 44 triệu đồng/m2 và căn hộ anh chị mong muốn cũng không còn hàng.

"Đơn vị môi giới thông báo, do nhiều người đăng ký mua nên giá tăng và những căn đẹp cũng đã bán hết. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm mua được căn hộ gần như ý, nhưng với mức giá cao hơn mức giá ban đầu rất nhiều", anh Chí cho hay.

Thị trường bất động sản, nhất là căn hộ tại TP.HCM thời gian gần đây sôi động ẢNH: T.H

Không chỉ riêng dự án trên, sau khi tỉnh Bình Dương (cũ) sáp nhập vào TP.HCM, thị trường bất động sản nơi đây đặc biệt là căn hộ chung cư ở những nơi trước đây giáp ranh với TP.HCM cả giá và giao dịch đều tăng. Chẳng hạn, tại dự án The Emerald 68 của chủ đầu tư Lê Phong và Conteccons, nếu như trước đây giá bán bình quân khoảng 52 triệu đồng/m2 thì nay sau khi sáp nhập giá đã tăng bình quân 10 triệu đồng mỗi m2 để lên đến hơn 60 triệu đồng/m2.

Một dự án khác cũng tăng giá mạnh sau sáp nhập là La Pura hiện nay đang bán giá thấp nhất 55 triệu đồng/m2, trong khi trước đây khoảng 43 triệu đồng/m2.

Các dự án khác như: The Felix, Picity Sky Park, TT Avio, The Gió Riverside, Bcons Solary, Charm City Bình Dương (The Infinity), The Aspira... cũng có mức tăng giá nhẹ so với trước. Không những vậy, giao dịch cũng tăng vọt. Điển hình như dự án The Felix của Công ty C - Holdings chỉ một buổi bán hàng tập trung đã bán được 700 căn. Hay các dự án TT Avio, The Gió Riverside bán hàng tốt ngoài mong đợi, mở bán đợt nào "cháy" hàng đợt đó.

Cơ hội để giãn dân

Nếu như trước đây, OBC Holdings chỉ tập trung đi mua gom, tạo lập quỹ đất và bán đất sạch cho các đối tác khác thì nay ngay khi tỉnh Bình Dương chính thức sáp nhập vào TP.HCM doanh nghiệp này đã nhanh chân nhảy vào thị trường bằng việc công bố triển khai xây dựng 6 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng. Trong đó dự án đầu tay mới công bố hồi đầu tháng 8 này là A&K Tower tại phường An Phú, nơi trước đây là trung tâm của TP.Thuận An cũ. Tại dự án này, mức giá mà chủ đầu tư đưa ra từ 35 triệu đồng/m2.

Ông Phạm Văn Nam, Phó tổng giám đốc OBC Holdings cho biết, việc sáp nhập vào TP.HCM đã làm thay đổi toàn bộ chiến lược kinh doanh của công ty, thay đổi thị trường và cả tâm lý, thói quen tiêu dùng của khách hàng. Nếu như trước đây, khách hàng còn e ngại thị trường khu vực Bình Dương thì nay đã mạnh dạn hơn, nhất là đối tượng khách hàng là chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, khách hàng là gia đình trẻ tại TP.HCM tìm kiếm không gian sống xanh, giá hợp lý hơn so với các quận trung tâm và nhóm nhà đầu tư cá nhân hướng đến khả năng khai thác cho thuê ổn định. Do vậy, các dự án ở địa bàn Bình Dương (cũ) là cơ hội để giãn dân từ nội đô TP.HCM ra vùng ven.

Dù đã sáp nhập vào TP.HCM nhưng các dự án tại khu vực Bình Dương cũ với cùng chất lượng song giá rẻ hơn rất nhiều ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại một hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội về thị trường bất động sản khu đông TP.HCM, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng, qua nghiên cứu, ông nhận thấy khu vực Thuận An và Dĩ An tỉnh Bình Dương cũ có một lợi thế mà không phải khu vực nào cũng có. Đó là nơi đây có tới 2,5 triệu dân, nhưng chiếm hơn 1 nửa là công nhân, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp như KCN Sóng Thần, KCN Việt Hương, VSIP I, VSIP II, VSIP III, KCN Đại Đăng..., khu vực quy tụ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam thì khu vực trên có mức thu nhập đầu người cao nhất. Tuy nhiên, điều nghịch lý là nguồn cung nhà ở khu vực Thuận An cũ này vẫn rất thiếu, đặc biệt nhà ở phân khúc tầm trung.

Còn theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, TP.HCM sau sáp nhập đã xuất hiện làn sóng dự án bất động sản chung cư cao cấp nhưng giá tầm trung đổ bộ về khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Làn sóng này bắt đầu từ khi các chủ đầu tư đã nhìn thấy tiềm năng của thị trường và đổ bộ về đây để phát triển dự án.

Một điểm quan trọng đó là hiện nay giá nhà khu vực này đang ở mức từ 40 - 50 triệu/m2. Nhưng mức giá này trong thời gian tiếp theo sẽ thay đổi bởi sẽ có sự thay đổi đặc biệt về hạ tầng theo hướng hoàn thiện, có tính kết nối cao, giúp việc di chuyển từ Bình Dương cũ vào trung tâm TP.HCM dễ dàng hơn.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng DKRA Group phân tích, sau khi sáp nhập khu Đông TP.HCM được mở rộng và hình thành siêu đô thị mở rộng, không còn giới hạn chỉ là TP.Thủ Đức trước kia mà đã trải rộng kết nối giữa Thủ Đức, TP.Dĩ An, TP.Thuận An của tỉnh Bình Dương cũ.

Đồng thời, sáp nhập cũng tạo ra các hành lang phát triển bất động sản công nghiệp, logistics, đô thị gắn với các tuyến hạ tầng lớn như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Bên cạnh đó, hình thành cực tăng trưởng bất động sản mớ là trục đông bắc TP.HCM trải dài từ Thủ Đức đến Dĩ An, Thuận An, Bình Dương cũ, Biên Hòa, Long Thành, nơi hội tụ hạ tầng hiện đại gồm các tuyến cao tốc metro, sân bay, cảng, dân số trẻ và lực lượng lao động dồi dào, các khu công nghiệp và đại học lớn, quỹ đất lớn để phát triển.

Vì thế, khu vực này cũng đang hình thành một cực tăng trưởng bất động sản tích hợp đa chức năng, gồm bất động sản nhà ở cao cấp cho chuyên gia, khu công nghiệp công nghệ cao, bất động sản văn phòng thương mại, trung tâm đổi mới sáng tạo và đặc biệt là không gian phát triển các đô thị sáng tạo thông minh bền vững. Do vậy phần lớn các dự án mức giá đều tăng 3 - 5% so với trước sáp nhập.