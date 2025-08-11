Kiến tạo Chơn Thành trở thành ‘đô thị hạnh phúc’

Toàn cảnh Trung tâm hành chính P.Chơn Thành

Phóng viên: Ông có thể chỉ ra những tiềm năng, lợi thế và những thách thức của địa phương trong thời điểm hiện tại, sau khi sáp nhập?

Bí thư Nguyễn Bình Minh: Việc sáp nhập P.Hưng Long, P.Minh Thành và P.Thành Tâm (TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) thành P.Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai) đã mở ra một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội chiến lược.

Thứ nhất, phường có quy diện tích hơn 124 km², dân số gần 44.000 người, địa bàn có 20 dân tộc anh em và 4 tôn giáo chính. Điều này tạo nên một không gian văn hóa phong phú, tinh thần đoàn kết và hội nhập mạnh mẽ, là nguồn lực xã hội rất quý giá cho sự phát triển bền vững.

Thứ hai, địa phương có 2 tuyến quốc lộ (13 và 14) và 3 tuyến cao tốc trọng điểm (Chơn Thành - TP.HCM; Chơn Thành - Gia Nghĩa và Chơn Thành - Đức Hòa), nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là lợi thế rất lớn để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị, logistics và liên kết vùng hiệu quả.

Thứ ba, Chơn Thành là phường sẵn có hạ tầng khu công nghiệp - dân cư với quy mô khoảng 4.843 ha - lớn bậc nhất khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai. Địa hình bằng phẳng, quỹ đất còn dồi dào, mặt bằng sạch, hạ tầng tốt, nhân lực tốt, dịch vụ công tốt là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư vào công nghiệp, đô thị thông minh và dịch vụ cao cấp.

Đô thị Chơn Thành nhìn từ trên cao

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế ấy, Chơn Thành cũng đang đối mặt với không ít thách thức như áp lực về quy hoạch đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị cơ sở, giải quyết bài toán phát triển bền vững giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Chính vì vậy, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, quy hoạch bài bản, huy động nguồn lực xã hội và đổi mới phương thức quản trị địa phương, để biến tiềm năng thành động lực thực tiễn, đưa Chơn Thành phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.

Với cương vị là người đứng đầu Đảng ủy P.Chơn Thành, ông có thể chia sẻ về tầm nhìn phát triển chiến lược của địa phương?

Với sứ mệnh "Phụng sự Nhân dân để dẫn đầu" - Định vị thương hiệu "phường Chơn Thành hạnh phúc" không chỉ là nơi để làm việc và đầu tư, mà là nơi mỗi người dân đều được quan tâm, chia sẻ và phát triển toàn diện về vật chất lẫn tinh thần.

Sứ mệnh đó được soi rọi từ lý tưởng cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định: "Vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân". Cùng với mục tiêu quốc gia "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", chúng tôi nỗ lực hiện thực hóa điều đó ngay từ cơ sở - nơi gần dân nhất, sát dân nhất.

Lãnh đạo P.Chơn Thành luôn sát sao, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tận tụy với công việc

Tầm nhìn "Xây dựng Chơn Thành trở thành đô thị Năng động, Sinh thái, Thông minh năm 2045" - phát triển dựa trên 3 trụ cột: kinh tế xanh, xã hội nhân văn và quản trị hiện đại. Mỗi chính sách, mỗi công trình đều hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng một cộng đồng an cư - lạc nghiệp - tự hào và hạnh phúc.

Chúng tôi tin rằng: khi Nhân dân là trung tâm và mục tiêu phụng sự, Đảng là hạt nhân lãnh đạo, thì không gì là không thể.

Phường Chơn Thành đã đưa ra những mục tiêu, giải pháp đột phá gì để biến những tiềm năng, lợi thế của mình thành động lực phát triển mới, kiến tạo một đô thị hạnh phúc?

Đô thị hạnh phúc, theo chúng tôi, là nơi người dân được sống an toàn, gắn kết, bình đẳng và có cơ hội phát triển toàn diện. Đó là nơi "người dân là trung tâm phụng sự" và "mọi chính sách vì con người".

Chúng tôi xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 lĩnh vực đột phá. Trong đó, ưu tiên hoàn thành đồng bộ quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ. Đề án "Phường Chơn Thành hạnh phúc" đang triển khai các chương trình cụ thể như: "Làm cho Đảng mạnh từ gốc - Cốt lõi là con người - Hạt nhân là tổ chức - Đột phá là phương thức lãnh đạo"; "Công chức AI - Chính quyền số - Phường thông minh"; "Mỗi người dân là một: Đại sứ hạnh phúc"…

Ông Nguyễn Minh Bình trò chuyện với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã

Chúng tôi cam kết tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, không nhũng nhiễu, thu hút đầu tư công nghiệp - dịch vụ - đô thị phát triển bền vững, chuyển đổi số và ứng dụng AI vào quản trị địa phương. Chơn Thành hướng tới không chỉ là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, mà là nơi ai cũng muốn sống, làm việc và gắn bó lâu dài.

Ông có thể nói thêm về phương châm "Đảng mạnh - Dân tin - Phường Chơn Thành phát triển bền vững"?. Vì sao 'Đảng mạnh' là yếu tố tiên quyết và điều này tác động thế nào đối với lòng tin của nhân dân, sự phát triển của địa phương?

Đảng là lực lượng lãnh đạo toàn diện, giữ vai trò định hướng chiến lược và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ phát triển của phường. Một tổ chức Đảng mạnh là tổ chức có tầm nhìn, có năng lực lãnh đạo, có cán bộ đủ phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh để dẫn dắt toàn hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống nhân dân.

Khi Đảng mạnh, hành động của Đảng thống nhất với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thì lòng tin được củng cố. Lòng tin ấy là nền móng để huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy nội lực và phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của mỗi người dân trong sự nghiệp phát triển địa phương.

Với mô hình chính quyền đô thị hai cấp mới, sự mạnh mẽ của Đảng còn là điểm tựa cho sự điều hành quyết liệt, minh bạch và hiệu quả của chính quyền, góp phần tạo môi trường sống tốt, hạ tầng hiện đại, kinh tế năng động, xã hội tiến bộ. Đó là nền tảng vững chắc để Chơn Thành phát triển bền vững, thực sự là phường năng động, sinh thái, thông minh và Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Để xây dựng những mục tiêu đó, ông kỳ vọng ra sao đối với mỗi cán bộ, đảng viên cũng như người dân và doanh nghiệp?

Đối với cán bộ, đảng viên, đó là sự gương mẫu, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích Nhân dân lên trên hết. Với người dân, doanh nghiệp, đó là sự đồng hành, chung sức kiến tạo một cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển. Tôi kỳ vọng mỗi người dân Chơn Thành sẽ làm việc, cống hiến với tinh thần phụng sự cao nhất dù là tạo ra một sản phẩm mới, hay đơn giản là chăm lo tốt cho gia đình. Nếu ai cũng cam kết phụng sự, thì chắc chắn người dân sẽ hạnh phúc, và Chơn Thành sẽ dẫn đầu.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!