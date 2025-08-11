Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Choáng váng: Tiền chuyển mục đích sử dụng 400m2 đất nông nghiệp lên đất ở tới... 14 tỉ đồng

Đình Sơn
Đình Sơn
11/08/2025 11:29 GMT+7

Chỉ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở 400 m2, nhưng một người dân ở quận 7 (cũ) TP.HCM phải đóng hơn 14 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Ông Thái, ngụ ở quận 7 (cũ) mới đây khi đi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở cho miếng đất 400 m2 đã phải đóng tiền sử dụng đất lên đến 14 tỉ đồng. Khi nhận được thông báo thuế , ông Thái cho biết sốc vì quá sức tưởng tượng. "Với số tiền sử dụng đất như trên, tôi có thể mua được một miếng đất với cùng diện tích ở vị trí tương đương", ông Thái cho biết.

"Tiền sử dụng đất như vậy là quá cao, cao gấp khoảng 8 lần so với trước. Khu đất của tôi trước đây chuyển mục đích cao lắm cũng tầm 2 tỉ đồng nhưng nay lên đến 14 tỉ đồng. Dù tiền sử dụng đất tăng cao, nhưng giá đất không thể tăng theo tương đương. Không thể lấy giá đất hiện nay cộng 12 tỉ đồng tiền sử dụng đất tăng thêm để cộng vào giá bán, vì với giá đó không ai mua nổi", ông Thái chia sẻ.

Người dân, doanh nghiệp choáng váng vì tiền sử dụng đất quá cao - Ảnh 1.

Người dân, doanh nghiệp choáng váng vì tiền sử dụng đất quá cao

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ người dân, doanh nghiệp cũng tương tự. Trường hợp của của Công ty V.C.R là điển hình.

Công ty này thuê một kho rộng 11.000 m2 tại khu vực cảng Khánh Hội, TP.HCM. Đây là đất công do Nhà nước quản lý và cho doanh nghiệp thuê lại. Năm 2022, tiền thuê đất của công ty là 3,3 tỉ đồng, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 7,7 tỉ đồng.

Nhưng nỗi ám ảnh của doanh nghiệp chưa dừng lại ở đây, bởi đến năm 2025, tiền thuê đất vọt lên gần 21 tỉ đồng. Mức tăng này tương đương 6,36 lần so với năm 2022 và 2,7 lần so với năm 2023. Nguyên nhân do đơn giá thuê đất bị đẩy lên đến hơn 1,9 triệu đồng/m2 sau khi TP.HCM ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79/2024.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, việc tiền thuê đất tăng sẽ gây ra hệ quả tất yếu là làm cho chi phí logistics sẽ tăng, đẩy giá hàng hóa, dịch vụ lên cao và cuối cùng là làm suy giảm sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Châu kiến nghị giảm một nửa mức trần của khung tỷ lệ này, từ 0,25 - 3% xuống còn 0,25 - 1,5%. Bởi mức trần 3% hiện hành tạo ra rào cản tâm lý khiến các địa phương không dám quy định tỷ lệ thấp, trong khi việc giảm trần sẽ là cơ sở pháp lý để họ tự tin đưa ra mức thu phù hợp hơn với thực tiễn.

Trong khi đó, tiền sử dụng đất của người dân khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp lên đất ở cũng nên thu một tỉ lệ nhất định thay vì thu đủ 100% như hiện nay. Mức thu được ông Lê Hoàng Châu đề xuất là 20% đối với đất trong hạn mức và thu 30% đối với đất ngoài hạn mức.

Quyền Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết đến thời điểm hiện nay, Sở đã tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt giá đất cụ thể cho 9 dự án với nguồn thu 52.599 tỉ đồng từ tiền sử dụng đất. Dự kiến trong năm 2025, TP.HCM thu 86.300 tỉ đồng tiền sử dụng đất thông qua việc đẩy nhanh định giá đất tại các dự án.

Khám phá thêm chủ đề

