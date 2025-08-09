TP.HCM đề xuất áp dụng bảng giá đất cũ đến hết năm nay

Sáng 9.8, tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất áp dụng từ 1.1.2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất hai phương án áp dụng cho giai đoạn sau sáp nhập.

Phương án 1 là UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức chỉ định thầu và áp dụng thủ tục rút gọn, nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1.1.2026. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi xử lý gấp do quy trình gồm nhiều bước như khảo sát, thu thập dữ liệu, tính toán cho 168 đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến và thẩm định.

Trong khi quỹ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày làm việc, không đủ để hoàn tất đầy đủ quy trình xây dựng bảng giá mới.

TP.HCM đề xuất áp dụng bảng giá đất cũ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án 2 là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1.1.2026 đến khi có bảng giá mới. Cả ba bảng giá này đều vừa được điều chỉnh, ban hành hợp pháp và còn hiệu lực đến hết năm 2025. Giữ nguyên giá sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản trong giai đoạn phục hồi chậm, phản ánh đúng năng lực hấp thụ của từng khu vực và tạo thêm thời gian chuẩn bị cơ sở dữ liệu đồng bộ cho bảng giá thống nhất.

Phương án giữ nguyên giá là lựa chọn khả thi hơn, phù hợp cả pháp lý lẫn thực tế. Việc điều chỉnh sâu hoặc ban hành bảng giá mới chỉ nên thực hiện sau khi bộ máy vận hành ổn định và dữ liệu được hoàn thiện trên toàn địa bàn.

Theo luật Đất đai 2024, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Do vậy, từ ngày 1.1.2026, các địa phương phải ban hành bảng giá đất hàng đầu.

Bảng giá đất là căn cứ để tính thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và là cơ sở xác định mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc giữ nguyên bảng giá trong năm 2025 được kỳ vọng góp phần ổn định thị trường bất động sản và hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc triển khai chính sách mới.

Trước đây, UBND TP.HCM (cũ) ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79/2024, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) ban hành bảng giá đất tại Quyết định 63/2024 và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bảng giá đất tại Quyết định 26/2024.

Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí, khu vực, tuyến đường cụ thể có tên trong bảng giá đất của 3 tỉnh, thành trước khi sáp nhập sẽ áp dụng theo nguyên tắc vị trí, khu vực và tuyến đường cụ thể tại địa giới hành chính của 3 địa phương trước khi sáp nhập, tương ứng với địa giới hành chính của 168 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP.HCM.