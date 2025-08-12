Chính thức cất nóc tòa căn hộ đầu tiên dự án Hanoi Melody Residences

Tốc lực thi công

Tòa NO4 dự án Hanoi Melody Residences chính thức cất nóc sáng 11.8

Ngay sau lễ cất nóc, toàn bộ dự án tiếp tục được đẩy mạnh thi công, hướng tới mục tiêu bàn giao đồng loạt vào quý 4/2026. Tại công trường, không khí làm việc luôn sôi động với hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc hiện đại hoạt động liên tục mỗi ngày.

Song song với NO4, hai tòa NO2 và NO3 đang ghi nhận tốc độ thi công ấn tượng khi đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25. Công tác xây tường, hoàn thiện phần thô đang được triển khai đồng loạt trên toàn công trình. Tòa NO2 đang thi công xây tường đến tầng 11. Tòa NO3 và NO4 đang thi công xây tường lần lượt đến tầng 10 và 9. Ngoài ra, tòa NO4 cũng đang thi công cơ điện, phòng cháy chữa cháy tại tầng 6-7.

Các tòa căn hộ khác cũng đang được tăng tốc triển khai

Không chỉ chú trọng tiến độ, dự án còn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu. Tất cả công đoạn thi công đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình chuẩn, dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư dày dạn kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình.

Công tác thi công phần thô đang được triển khai đồng loạt ở cả 3 tòa

Tiện ích đủ đầy, giá tốt bậc nhất nội đô

Hanoi Melody Residences hiện là một trong những dự án hấp dẫn bậc nhất nội đô khi sở mức giá cạnh tranh, chỉ từ 69 triệu đồng/m². Tọa lạc trên khu đất rộng hơn 3ha tại trung tâm Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai), Hanoi Melody Residences sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng hàng đầu khu vực: trường mầm non quy mô gần 3.000m², công viên trẻ em, bể bơi phong cách resort gần 1.000m², khu thể thao đa năng, dãy shophouse khối đế sầm uất, 3 tầng hầm đỗ xe thông minh… Tất cả được quy hoạch hài hòa để kiến tạo một không gian sống đầy đủ tiện nghi - nơi cư dân có thể tận hưởng mọi trải nghiệm sống hiện đại ngay dưới chân nhà.

Dự án cung cấp gần 2.000 căn hộ đa dạng diện tích từ 68m² đến 145m², linh hoạt từ 2PN, 2PN+1 đến 3PN. Mỗi căn hộ đều được thiết kế thông minh với cửa sổ lớn và ban công rộng, đón gió trời và ánh sáng tự nhiên. Cư dân sẽ được tận hưởng tầm view panorama ấn tượng, bao quát hồ Linh Đàm, công viên Yên Sở và những dải xanh bạt ngàn xung quanh dự án.

Dự án Hanoi Melody Residences sở hữu mức giá hấp dẫn bậc nhất nội đô

Hanoi Melody Residences cũng ghi điểm về pháp lý khi đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ chặt chẽ các quy định về xây dựng - quy hoạch.

Sở hữu vị trí đắc địa, Hanoi Melody Residences kết nối thuận tiện với trung tâm Thủ đô nhờ gần kề tuyến Vành đai 3, Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt đô thị, dự án còn được bao quanh bởi hệ thống trường học liên cấp - từ mầm non đến trung học - đáp ứng tối đa nhu cầu giáo dục cho các gia đình có con nhỏ.

Khi hoàn thiện, Hanoi Melody Residences sẽ chào đón hàng nghìn cư dân về an cư, hình thành một cộng đồng văn minh, thịnh vượng trong lòng bán đảo xanh của Thủ đô.

Hàng loạt ưu thế vượt trội kết hợp cùng mức giá tốt bậc nhất nội đô và tiến độ thi công nhanh chóng khiến dự án không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.