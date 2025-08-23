Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố xe máy tông đổ gác chắn xảy ra khoảng 21 giờ 28 ngày 22.8, tại đường ngang giao với đường sắt Bắc - Nam tại Km1649+528 thuộc địa phận P.Long Khánh (Đồng Nai).

Video ghi lại sự cố nam thanh niên lao vào gác chắn mắc kẹt lại đường ray khi tàu hỏa sắp đến Nguồn: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Vào thời điểm trên, dù nhân viên đường sắt đã đóng chắn để chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua, nhưng nam thanh niên chạy xe máy biển số 52-F1. 2021 phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, tông thẳng vào dàn chắn số 1 đường ngang. Nam thanh niên và chiếc xe máy mắc kẹt lại trên đường ray trong khi tàu hỏa sắp đến.

Rất may, 2 nữ nhân viên gác chắn thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh là Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã bình tĩnh, dũng cảm, xử lý tình huống chuyên nghiệp.

Một nữ nhân viên gác chắn đã nhanh trí cầm đèn tín hiệu chạy ngược về phía tàu đang chạy đến để cảnh báo lái tàu đi chậm lại, tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nhân viên đường sắt nhanh chóng hỗ trợ đưa nam thanh niên và xe máy ra khỏi đường ray, tránh được vụ tai nạn đáng tiếc ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nữ nhân viên còn lại cũng nhanh chóng chạy vào đường ray, cùng người dân xung quanh khu vực hỗ trợ đưa nam thanh niên và chiếc xe đang mắc kẹt lại đường ray ra khỏi hiện trường để tàu chạy qua.

Gác chắn bị cong vênh cũng được nhân viên đường sắt và người dân kéo ra khỏi đường ray. Đường sắt được dọn dẹp nhanh chóng để hơn một phút sau, tàu hỏa đi qua an toàn.

Vụ việc đang được đơn vị đường sắt phối hợp với Công an phường Long khánh xử lý. Sự cố khiến người tham gia giao thông bị thương, dàn chắn số 1 cong vênh hư hỏng nặng không sử dụng được.

Hành động dũng cảm của 2 công nhân gác chắn đã được Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng.