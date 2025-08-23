Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến

Mai Hà
Mai Hà
23/08/2025 09:52 GMT+7

Vụ việc xảy ra tối qua 22.8, tàu SE4 đi qua Đồng Nai, nam thanh niên chạy xe gắn máy tông thẳng vào gác chắn số 1 đường ngang và mắc kẹt lại trên đường ray khi tàu hỏa sắp đến.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố xe máy tông đổ gác chắn xảy ra khoảng 21 giờ 28 ngày 22.8, tại đường ngang giao với đường sắt Bắc - Nam tại Km1649+528 thuộc địa phận P.Long Khánh (Đồng Nai).

Video ghi lại sự cố nam thanh niên lao vào gác chắn mắc kẹt lại đường ray khi tàu hỏa sắp đến Nguồn: ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Vào thời điểm trên, dù nhân viên đường sắt đã đóng chắn để chuẩn bị đón tiễn tàu SE4 thông qua, nhưng nam thanh niên chạy xe máy biển số 52-F1. 2021 phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, tông thẳng vào dàn chắn số 1 đường ngang. Nam thanh niên và chiếc xe máy mắc kẹt lại trên đường ray trong khi tàu hỏa sắp đến.

Rất may, 2 nữ nhân viên gác chắn thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh là Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã bình tĩnh, dũng cảm, xử lý tình huống chuyên nghiệp. 

Một nữ nhân viên gác chắn đã nhanh trí cầm đèn tín hiệu chạy ngược về phía tàu đang chạy đến để cảnh báo lái tàu đi chậm lại, tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. 

Thót tim xe máy lao đổ gác chắn, kẹt lại đường ray khi tàu sắp đến - Ảnh 1.

Nhân viên đường sắt nhanh chóng hỗ trợ đưa nam thanh niên và xe máy ra khỏi đường ray, tránh được vụ tai nạn đáng tiếc

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nữ nhân viên còn lại cũng nhanh chóng chạy vào đường ray, cùng người dân xung quanh khu vực hỗ trợ đưa nam thanh niên và chiếc xe đang mắc kẹt lại đường ray ra khỏi hiện trường để tàu chạy qua.

Gác chắn bị cong vênh cũng được nhân viên đường sắt và người dân kéo ra khỏi đường ray. Đường sắt được dọn dẹp nhanh chóng để hơn một phút sau, tàu hỏa đi qua an toàn.

Vụ việc đang được đơn vị đường sắt phối hợp với Công an phường Long khánh xử lý. Sự cố khiến người tham gia giao thông bị thương, dàn chắn số 1 cong vênh hư hỏng nặng không sử dụng được. 

Hành động dũng cảm của 2 công nhân gác chắn đã được Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khen thưởng.

Tin liên quan

Đường sắt chạy đoàn tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô'

Đường sắt chạy đoàn tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô'

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô' được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Không mở barie cho xe máy vượt đường tàu, nhân viên gác chắn bị đánh gãy mũi

Khám phá thêm chủ đề

gác chắn xe máy tông gác chắn đường sắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận