Đường sắt chạy đoàn tàu di sản 'Hà Nội 5 cửa ô'

Cùng với lễ khởi công đồng loạt 250 công trình lớn trên cả nước, sáng nay 19.8, tại ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ra mắt đoàn tàu du lịch 5 cửa ô (The Hanoi Train) và hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc học.

Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc VNR, cho biết đây là 2 dự án nằm trong danh mục 250 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Khoang tàu "Hà Nội 5 cửa ô" được thiết kế đặc biệt mang dấu ấn Hà Nội xưa

ẢNH: NGỌC NĂM

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác - những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng. Đoàn tàu sẽ có lịch trình từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn và ngược lại.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 - 60 chỗ ngồi/toa. Các cửa kính trên toa xe đều được mở rộng tối đa để hành khách có thể thoải mái ngồi ngắm phong cảnh dọc đường.

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như: dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm…

Nội thất trong tòa tàu gợi nhớ lại một thời Hà Nội xưa ẢNH: NGỌC NĂM

Lãnh đạo VNR cho hay, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" không chỉ là sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là tâm huyết của VNR và đối tác trong việc kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dự kiến, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9.2025.

Ngoài ra, từ 19.8, VNR chính thức đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc qua xác thực căn cước công dân tại ga Hà Nội. Đây là một sản phẩm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số của ngành đường sắt.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai với hình thức xác thực thông tin hành khách bằng căn cước công dân gắn chip.

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ được tích hợp với ứng dụng VNeID, cho phép hành khách soát vé bằng dữ liệu định danh điện tử, không cần mang theo căn cước công dân, qua đó tối giản thủ tục, nâng cao trải nghiệm và tính tiện lợi cho hành khách.

Từ 19.8, hành khách đi tàu sẽ check-in bằng sinh trắc học ẢNH: NGỌC NĂM

Để triển khai hệ thống này, từ tháng 5, VNR đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hạ tầng kỹ thuật, đánh giá đường truyền mạng, nguồn điện và phương án kỹ thuật lắp đặt thiết bị.

Đầu tháng 8, hệ thống nhận diện sinh trắc học đã được lắp đặt tại đại sảnh ga Hà Nội, kết nối đồng bộ với hệ thống bán vé điện tử và cơ sở dữ liệu căn cước công dân quốc gia.

Từ ngày 1 - 10.8, hệ thống được vận hành thử nghiệm song song với phương thức soát vé truyền thống. Giai đoạn thử nghiệm đã giúp tinh chỉnh phần mềm nhận diện, nâng cao độ chính xác và ổn định.

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" là sản phẩm du lịch tàu hỏa mới mang thêm trải nghiệm cho hành khách ẢNH: NGỌC NĂM

Kết quả bước đầu cho thấy, tốc độ soát vé trung bình chỉ 3 - 5 giây/hành khách, nhanh hơn khoảng 50% so với quét mã QR; tỷ lệ nhận diện thành công trên 98% và 92% số người khảo sát đánh giá thuận tiện hoặc rất thuận tiện; giảm đáng kể áp lực cho nhân viên soát vé, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo ông Hoàng Gia Khánh, việc tích hợp kiểm soát vé bằng công nghệ sinh trắc không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn và minh bạch cho hành khách, mà còn giúp ngành đường sắt tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực phục vụ và tạo tiền đề cho các dịch vụ hiện đại hóa khác trong tương lai. Khi hoàn thiện việc tích hợp với VNeID, ngành đường sắt sẽ tiến tới mô hình kiểm soát vé hoàn toàn điện tử, đồng bộ trên toàn quốc.