Chính thức chạy tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Hà Nội có 191 hành khách. Điểm đặc biệt của đoàn tàu du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới là việc ứng dụng công nghệ hiện đại và nội địa hóa sản xuất.

Đoàn tàu gồm 13 toa xe chất lượng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam.

Hành khách lên tàu tại ga Hà Nội tối 10.8 ẢNH: M.H

Theo kế hoạch, đoàn tàu Hà Nội - Đồng Hới sẽ chạy cách nhật, tức 2 ngày/chuyến. Ở chiều đi, tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 5 và đến ga Đồng Hới lúc 6 giờ 10 sáng hôm sau.

Chiều về, tàu rời ga Đồng Hới lúc 15 giờ 20 và đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 15 sáng ngày kế tiếp. Chuyến đầu tiên đã chính thức khởi hành lúc 20 giờ tối 10.8, tại ga Hà Nội.

Đoàn tàu được trang bị nhiều tiện ích hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho hành khách. Mỗi toa có hệ thống phát wifi toàn tàu, điều hòa không khí phân khu có thể điều chỉnh nhiệt độ riêng biệt, giường nằm cá nhân tích hợp tivi với chương trình giải trí đa dạng. Ghế ngồi có thể quay 360 độ, tạo điều kiện giao tiếp và linh hoạt sử dụng không gian.

Đoàn tàu gồm 13 toa xe chất lượng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được sản xuất, đóng mới tại Việt Nam ẢNH: M.H

Tàu có 6 toa giường nằm mềm và 5 toa xe ghế ngồi mềm, mỗi toa giường nằm mềm có 28 giường.

Hiện giá vé bình quân là 620.000 đồng/vé ghế ngồi và 1.135.000 đồng/vé giường nằm. Khi mua vé trong 10 ngày đầu khai trương, hành khách sẽ được giảm giá thêm 10% mỗi vé.

Đoàn tàu khách du lịch chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới được kỳ vọng sẽ là nhịp cầu nối liền di sản, kết nối miền Bắc và miền Trung, mở ra cơ hội phát triển du lịch, kinh tế và giao lưu văn hóa.

Trước đó, Công ty Vận tải đường sắt và du lịch Jinxin Việt Nam cũng đã đưa vào vận hành thành công tuyến tàu chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang.