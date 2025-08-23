Quảng Trị tổng lực ứng phó bão số 5, bảo vệ tàu thuyền, sản xuất

Ngày 23.8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện kế hoạch ứng phó bão số 5. Ngay từ chiều 22.8, sau khi nhận công điện khẩn của cấp trên, các đơn vị đã tiến hành rà soát, bổ sung phương án ứng phó; kiểm tra, chằng chống kho tàng, doanh trại, dự phòng lương thực, phương tiện sẵn sàng cơ động; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, hồ đập, khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đồng thời xây dựng phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Qua điện đàm, BĐBP Quảng Trị yêu cầu các tàu cá khẩn trương vào bờ trú ẩn ẢNH: THANH LỘC

Một nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn cho ngư dân. BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, trạm duy trì thông tin liên lạc, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú bão, hướng dẫn ngư dân neo đậu an toàn, chằng buộc phương tiện chắc chắn để hạn chế tối đa thiệt hại. Các lực lượng cũng phối hợp địa phương tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu tập trung.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân sắp xếp lại thuyền bè trước khi bão đổ bộ ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng, phương tiện được huy động với quy mô lớn: 12 tổ công tác cùng 83 cán bộ, 16 xe ô tô, 4 xuồng; Hải đội BP 1, BP 2 và Đồn BP Cồn Cỏ trực chiến 63 cán bộ, 5 tàu, 4 xuồng, 5 ô tô; khu vực ven biển có 270 cán bộ, 5 xe ô tô, 1 tàu, 8 xuồng; khu vực biên giới đất liền huy động 615 cán bộ, 21 xe ô tô, 11 xuồng… Tất cả sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

Ca nô biên phòng Quảng Trị di chuyển ở cửa sông thông báo cho ngư dân về việc khẩn trương hoàn thành việc neo đậu ẢNH: THANH LỘC

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 8.725 phương tiện với 24.198 người lao động đi biển. Đến 10 giờ ngày 23.8, đã có 8.228 phương tiện với 22.181 người lao động vào nơi neo đậu an toàn (trong đó có 39 tàu/228 người lao động ngoại tỉnh). Tuy nhiên, vẫn còn 517 phương tiện với 2.136 người lao động hoạt động trên biển và đã được liên lạc, thông báo diễn biến bão để chủ động tìm nơi tránh trú.

Biên phòng Quảng Trị khẩn trương chằng chống nhà cửa, trước khi bão vào ẢNH: THANH LỘC

Công tác chằng chống nhà cửa lúc này được lực lượng biên phòng đặc biệt chú trọng ẢNH: THANH LỘC

Cùng với việc kêu gọi tàu thuyền, tỉnh Quảng Trị cũng tập trung bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Vụ hè thu 2025, toàn tỉnh gieo cấy hơn 38.700 ha lúa, trong đó đã thu hoạch 2.200 ha. Ngoài ra, nhiều diện tích ngô, lạc, khoai lang, rau màu, đậu các loại và hơn 20.000 ha sắn đang trong giai đoạn phát triển. Về thủy sản, diện tích nuôi trồng chưa thu hoạch còn khoảng 9.360 ha cùng 3.218 lồng bè. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ diện tích cây trồng, thủy sản, giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

Với tinh thần “chủ động, khẩn trương, quyết liệt”, Quảng Trị đang tập trung cao độ ứng phó bão số 5, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và duy trì ổn định sản xuất.