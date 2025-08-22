Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tai nạn giao thông thương tâm trong mưa, cháu bé 2 tuổi tử vong

Trần Kha
Trần Kha
22/08/2025 23:02 GMT+7

Công an trích xuất camera an ninh nhà dân trên đường Lê Đức Anh để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.

Hơn 22 giờ 30 ngày 22.8, Công an phường Tân Tạo cùng Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe đưa rước công nhân và xe máy xảy ra trên đường Lê Đức Anh.

Tai nạn giao thông thương tâm trong mưa, cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, dòng phương tiện chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương.

Khi đến khu vực bên hông cầu vượt tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) TP.HCM thì xảy ra tai nạn giữa xe đưa rước công nhân biển số 50H - 717.xx và xe máy biển số 69B1 - 022.xx do người đàn ông cầm lái, chở theo 2 cháu nhỏ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu nhỏ 2 tuổi trên xe máy tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường. Toàn bộ tuyến đường Lê Đức Anh, bên hông cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, người đàn ông rước cháu đi học về, đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn đau lòng này. Thời điểm xảy ra tai nạn tại khu vực trời mưa lớn.

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh nhà dân quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đưa rước công nhân và xe máy này.

