Thời sự

Tai nạn lúc sáng sớm khiến cô gái trẻ tử vong

Trần Kha
13/08/2025 10:40 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền) khiến cô gái trẻ tử vong.

Hơn 9 giờ ngày 13.8, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ) cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình.

Tai nạn lúc sáng sớm khiến cô gái trẻ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong trên đường Nguyễn Thái Bình (gần hẻm 260) ở phường Bảy Hiền, TP.HCM; cạnh nạn nhân là chiếc xe máy biển số 59Y3 - 951.xx. Vụ việc được báo cho công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

Bước đầu, người tử vong được xác định là chị D.N.M (20 tuổi).

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chị M. chạy xe máy (biển số 59Y3 - 951.xx) lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình, hướng ra đường Trường Chinh.

Khi đến đoạn đường trên, xe của chị M. xảy ra tai nạn với một phương tiện khác (chưa rõ phương tiện) dẫn đến tử vong. 

Theo người thân của người tử vong cho biết, sáng nay, chị M. từ trung tâm thành phố trở về nhà (ở quận Tân Phú cũ) thì gặp phải tai nạn đau lòng này.

Hiện Công an phường Bảy Hiền phối hợp các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn này.

