Cảnh báo về camera an ninh giá rẻ

Thay vì mang lại cảm giác an toàn, chúng có thể gây ra những 'cơn đau đầu' không đáng có. Không phải tất cả camera an ninh đều được thiết kế với tiêu chuẩn cao, từ chất lượng hình ảnh kém đến các vấn đề về quyền riêng tư.

Các mẫu camera an ninh giá rẻ đặt ra nhiều vấn đề về quyền riêng tư ẢNH: REUTERS

Báo cáo của Safe Home chỉ ra rằng, trong năm 2023, có khoảng 119 triệu vụ trộm bưu kiện được ghi nhận tại Mỹ, với tỷ lệ 1 trong 180 bưu kiện bị mất. Điều này lý giải cho sự gia tăng của thị trường camera an ninh, có thể đạt hơn 60 tỉ USD vào cuối thập kỷ này, theo Consumer Affairs. Mặc dù vậy, nhiều chủ nhà đã phát hiện rằng một số camera an ninh giá rẻ không đáng tin cậy và có thể làm lộ thông tin cá nhân của họ.

Nhiều điểm yếu từ camera an ninh giá rẻ

Một trong những yếu tố quan trọng của camera an ninh là độ rõ nét của video. Nhiều thiết bị giá rẻ dưới 800.000 đồng cung cấp độ phân giải thấp hơn 1.080p, không đủ để ghi lại chi tiết cần thiết. Ngoài ra, các vấn đề về khung hình trên giây (FPS) và khả năng nén video cũng có thể làm giảm chất lượng hình ảnh và khiến cảnh quay trở nên mờ nhòe, đặc biệt khi có chuyển động.

Hơn nữa, camera an ninh sử dụng kết nối Wi-Fi có thể trở thành mục tiêu cho tin tặc. Việc thiết lập các thiết bị này thường yêu cầu người dùng tạo tài khoản lưu trữ thông tin cá nhân. Các camera an ninh giá rẻ thường cung cấp các chính sách lưu trữ không an toàn, gây tác hại cho người dùng.

Lấy ví dụ một sự cố gần đây với công ty bảo mật ADT cho thấy thông tin khách hàng có thể bị xâm nhập. Thậm chí, cảnh quay từ camera cũng có thể bị lộ do lỗi hệ thống, như trường hợp của EUFY khi tiết lộ thông tin về lỗi bảo mật.

Mặc dù camera an ninh giá rẻ có thể hấp dẫn về mặt chi phí, nhưng rủi ro tiềm ẩn đối với an toàn và quyền riêng tư của người dùng là điều không thể xem nhẹ. Tốt nhất, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào các thiết bị an ninh này.