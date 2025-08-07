Ô tô lắp đèn phanh phía trước có thể giảm nguy cơ tai nạn giao thông

Bên cạnh hệ thống đèn pha, đèn xi-nhan hay đèn định vị ban ngày… đèn phanh là một trong những bộ phận trên ô tô giúp người tham gia giao thông nhận biết phương tiện đồng thời góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Đã gần 40 năm trôi qua kể từ khi Mỹ bắt buộc lắp đèn phanh thứ ba trên ô tô, một thay đổi đã ngăn chặn hàng ngàn vụ tai nạn và chắc chắn cũng cứu sống không ít người. Theo đó, ngoài hai cụm đèn phanh tích hợp trên đèn hậu, các mẫu ô tô đều có thêm đèn phanh thứ ba tích hợp trên kính sau hoặc trên đuôi xe. Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ tai nạn có thể giảm hơn nữa bằng cách lắp thêm một đèn phanh phía trước.

Nghiên cứu mới nhất của Viện An toàn Xe cộ thuộc Đại học Kỹ thuật Graz (Áo) chỉ ra rằng ô tô lắp đèn phanh phía trước có thể góp phần giảm nguy cơ tai nạn tới 17% Ảnh: TU Graz

Thực tế, việc gắn thêm đèn phanh phía trước ô tô đã được đề xuất trước đây, khi một số lập luận cho rằng chúng sẽ cung cấp tín hiệu về hành động của xe đang đến gần cho những người tham gia giao thông nhận biết. Điều này có thể giảm nguy cơ các phương tiện khác cũng như người đi bộ cùng tham gia giao thông hiểu sai ý định của tài xế đang điều khiển xe tiến lại gần.

Ô tô lắp đèn phanh phía trước sẽ giảm nguy cơ tai nạn tới 17%

Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Viện An toàn Xe cộ (Vehicle Safety Institute - VSI) thuộc Đại học Kỹ thuật Graz (TU Graz) Áo cho biết họ có dữ liệu để chứng minh cho lập luận trên là hoàn toàn hợp lý. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đã phân tích 200 vụ tai nạn giao thông thực tế và tái hiện chúng dưới dạng mô phỏng trên máy tính để chứng minh rằng tài xế cũng như người tham gia giao thông có có thể phản ứng nhanh hơn nếu ô tô lắp đèn phanh phía trước.

Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứu thuộc VSI cho thấy việc bổ sung đèn phanh phía trước có thể giảm số vụ va chạm từ 7,5 - 17%, tùy thuộc vào tốc độ phản ứng của người lái xe trong từng tình huống mô phỏng. Mặc dù đèn phanh bổ sung không thể ngăn chặn tất cả các vụ va chạm, nhưng trong khoảng 1/4 số tình huống, nó góp phần làm giảm tốc độ va chạm, giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các chấn thương giả định.

75% tài xế ủng hộ việc lắp đèn phanh trước trên xe ô tô mới Ảnh: Carscoop

Tuy nhiên, trong khoảng 1/3 số vụ tai nạn được tái hiện, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng người lái xe sẽ không thể nhìn thấy đèn phanh gắn phía trước, do đó họ đề xuất rằng đèn phanh cũng nên được tích hợp vào bên hông xe mới. Việc lắp đèn phanh trước và sau sẽ không gây ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất ô tô, thậm chí cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tính thẩm mỹ của xe. Tuy nhiên, trang bị bổ sung này nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn về mặt an toàn.

Thử nghiệm thực tế cho thấy tính khả thi

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các nhà nghiên cứu của Viện An toàn Xe cộ thuộc Đại học Kỹ thuật Graz (Áo) đã tham khảo một thử nghiệm thực tế trước đó được thực hiện ở Slovakia. Thử nghiệm này chưa cung cấp bất kỳ dữ liệu nào về việc giảm thiểu tai nạn nhưng chứng minh rằng người lái xe thấy công nghệ này rất hữu ích.

Trong tổng số 3.072 xe được lắp đèn phanh trước trong khoảng thời gian từ 6 - 11 tháng, phần lớn người lái xe khi được hỏi đều cho rằng sự bổ sung này là tích cực và sau đợt thử nghiệm 75% tài xế ủng hộ việc lắp đèn phanh trước trên xe ô tô mới.

Hiện tại, các nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tiến hành các đợt thử nghiệm thực tế để có thể đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của việc trang bị thêm đèn phanh phía trước cho ô tô.