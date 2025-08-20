Truy tìm xe tải va chạm xe máy trên đường Võ Văn Bích TP.HCM

Ngày 20.8 mạng xã hội lan truyền clip xe tải tránh một phương tiện chạy hướng ngược lại, rồi va chạm với xe máy làm 2 người đi trên xe máy té ngã ra đường nhưng không dừng lại giải quyết khiến người xem bức xúc.

Camera ghi lại thời điểm trước khi xe tải xảy ra va chạm với xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh chiếc xe tải đang chạy trên đường, tránh xe tải khác ở hướng ngược lại và xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. 2 người trên xe máy ngã ra đường, lăn nhiều vòng, suýt bị phương tiện khác tông trúng.

Cùng ngày, anh T., xác nhận đoạn clip lan truyền trên mạng do camera hành trình trên xe anh ghi lại trên đường Võ Văn Bích ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM vào sáng 20.8.

"Xe tôi chạy phía sau xe tải. Xe tôi giữ đúng khoảng cách, khi thấy người đi xe máy ngã nên xử lý, tránh kịp", tài xế T. nói.

Cũng theo anh T., sau sự cố va chạm làm 2 người trên xe máy ngã ra đường, chiếc xe tải chạy về hướng đường Hà Duy Phiên.

Xe tải va chạm xe máy chạy cùng chiều, khiến 2 người chở nhau trên xe máy ngã ra đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Liên quan vụ việc này, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp công an địa phương làm rõ, cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực truy tìm chiếc xe tải liên quan.