Xe tải va chạm xe máy làm một phụ nữ tử vong

Khoảng 4 giờ 10 phút ngày 13.8, tại giao lộ Quang Trung - Lê Lợi - Lê Thánh Tôn, thuộc P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải và xe máy làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương nặng ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu do lực lượng chức năng cung cấp, ô tô tải BS 76C - 048.xx do tài xế N.T.S (47 tuổi, ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang di chuyển trên đường Lê Thánh Tôn theo hướng đông - tây vào giao lộ, thì va chạm với xe máy, trên xe máy có bà H.T.X (56 tuổi) và bà N.T.H (54 tuổi, cùng ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi - chưa xác định người lái xe), di chuyển trên đường Quang Trung theo hướng nam - bắc vào giao lộ.

Sau cú va chạm, bà X. tử vong tại chỗ, còn bà H. bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, xe máy bị hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân trên đang đi mua heo để về nuôi.

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế S. đã đến trình diện tại Công an P.Cẩm Thành.

Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã đến phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.