Tai nạn xe tải với xe máy, cô gái trẻ tử vong

Đến 12 giờ ngày 6.8, Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra tại giao lộ Lê Đức Anh - Võ Trần Chí.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải biển số 49H - 052.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến điểm giao đường Võ Trần Chí, phường Bình Tân, xe tải rẽ phải vào đường Lê Đức Anh thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 77F1 - 681.xx lưu thông cùng chiều xe tải.

Hậu quả, cô gái trẻ tuổi đi trên xe máy bị xe tải cán trúng, dù được người dân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong. Người phụ nữ trung niên đi cùng xe máy may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, CSGT, lực lượng chức năng địa phương có mặt điều tiết, phân luồng giao thông.

Người tử vong được xác định là H.P.N (18 tuổi). Camera an ninh tại trước nhà số 930 Lê Đức Anh (phường Bình Tân) ngay khu vực xảy ra tai nạn cũng ghi lại sự việc. Công an đã trích xuất dữ liệu camera an ninh này để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn xe tải và xe máy.

Người dân cho biết, khu vực điểm giao đường Lê Đức Anh - Võ Trần Chí, phường Bình Tân xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông thương tâm. Lực lượng chức năng cũng đã có nhiều giải pháp cũng như lắp đặt thêm đèn, biển báo cảnh báo tai nạn tại khu vực này.

Người tham gia giao thông khi di chuyển đến đây cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, chú ý giảm tốc độ, quan sát kỹ khi qua giao lộ để đảm bảo an toàn cho mình và phương tiện tham gia giao thông khác trên đường.