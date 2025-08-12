Sạt lở taluy tại P.Xuân Trường - Đà Lạt, 2 du khách tử vong

Lúc 18 giờ ngày 12.8, ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND P.Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết do trời mưa kéo dài suốt buổi chiều nên xảy ra vụ sạt lở taluy tại quán cà phê Tây Hồ, ở hẻm 108, đường Hùng Vương, P.Xuân Trường - Đà Lạt, đất đá đè lấp 2 người.

HIện trường vụ sạt lở taluy tại quán cà phê Tây Hồ ẢNH: L.V

Tại thời điểm đó, bờ taluy dài khoảng 20m bị đổ sập, đất đá đè lấp 2 du khách đang ngồi uống cà phê, khiến cả 2 tử vong. Danh tính 2 du khách bị đất đá lấp tại quán cà phê chưa được xác định.

Cơn mưa lớn chiều 12.8 trên khắp TP.Đà Lạt (cũ) gây ngập lụt nhiều nơi như khu dân cư Lữ Gia, khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng. Mưa lũ kéo theo nhiều rác, cây cỏ ra hồ Xuân Hương.

Một số hình ảnh ngập lụt trên địa bàn TP.Đà Lạt (cũ) chiều 12.8:

Nước lũ gây ngập lụt ẢNH: L.V

Đường Phan Đình Phùng, P. Xuân Hương - Đà Lạt chiều 12.8 ẢNH: L.V

Mưa lớn khiến nước thoát không kịp gây ngập nghiêm trọng trước nhà hàng Thắng Lợi, đường Phan Đình Phùng (P.Xuân Hương - Đà Lạt) ẢNH: L.V