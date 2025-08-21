Ovaltine tiếp sức cán bộ, chiến sĩ - Lan tỏa tinh thần ‘Vươn cao cùng Việt Nam’

Hòa chung nhịp đập tự hào của dân tộc, thương hiệu Ovaltine đã có mặt tại thao trường, mang theo sự quan tâm chân thành và nguồn dinh dưỡng vượt trội để đồng hành, tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm luyện tập cho nhiệm vụ A80.

Sắc đỏ Ovaltine hòa cùng sắc đỏ của màu cờ dân tộc

Trong hai ngày 14 và 15.8.2025, thao trường như được khoác lên mình một màu áo mới, đầy sức sống. Không chỉ có màu xanh áo lính và sắc nắng vàng rực rỡ, mà còn có sắc đỏ nổi bật của Ovaltine. Đại diện nhãn hàng đã đến thăm hỏi, giao lưu và tiếp sức cho 3.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Khối Quân đội và Khối Cảnh sát Cơ động đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trọng đại của dân tộc. Những bước chân diễu hành dứt khoát, những giọt mồ hôi thấm đẫm vai áo như được tiếp thêm động lực từ sự quan tâm thiết thực này.

Đại diện nhãn hàng Ovaltine trao quà tặng cho các đơn vị trong buổi hợp luyện 14.8 tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Hơn 400 thùng sữa lúa mạch và 1.500 phần quà ý nghĩa đã được Ovaltine trao tận tay các chiến sĩ đang tham gia luyện tập cho dịp Quốc khánh 2.9. Mỗi hộp sữa, mỗi phần quà không chỉ là sự bổ sung dinh dưỡng cần thiết sau những giờ luyện tập căng thẳng, mà còn là một lời động viên, một sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sĩ.

Thay mặt nhãn hàng Ovaltine, ông Đỗ Huy Đức - Giám đốc bán hàng Khu vực miền Bắc, chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng, tinh thần "Vươn cao cùng Việt Nam" chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ovaltine. Thương hiệu luôn khao khát được đồng hành, tiếp sức cho mọi thế hệ người Việt, đặc biệt là những người lính Cụ Hồ đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên. Sắc đỏ của Ovaltine nguyện hòa cùng sắc cờ Tổ quốc, cùng chung nhịp đập hân hoan trong ngày vui độc lập, gửi gắm niềm tin và lời chúc các chiến sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Ovaltine Việt Nam được biết đến là nhãn hàng có nhiều hoạt động vì cộng đồng, hoạt động tiếp sức chiến sĩ nằm trong chuỗi hoạt động Vươn cao cùng Việt Nam do nhãn hàng thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

Không chỉ trao quà, buổi giao lưu còn trở thành một ngày hội của tình quân dân. Những ca khúc cách mạng, những bài hát về tình yêu quê hương đất nước đã được các chiến sĩ, nghệ sĩ và đại diện nhãn hàng cùng cất cao. Không còn khoảng cách, chỉ còn lại những trái tim chung một niềm tự hào, những cánh tay khoác vai nhau thật chặt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự đồng hành bền chặt của Ovaltine với các hoạt động ý nghĩa của quốc gia.

Chương trình tiếp sức còn có phần giao lưu văn nghệ ý nghĩa, thắt chặt tình quân dân và tinh thần "Vươn cao cùng việt Nam" sau khi kết thúc buổi tập

Hành trình "Vươn cao cùng Việt Nam" không ngừng nghỉ của Ovaltine

Với thông điệp cốt lõi "Vươn cao cùng Việt Nam", chuyến thăm và tiếp sức cho các chiến sĩ lần này là một trong chuỗi hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa mà Ovaltine đã và đang thực hiện. Không chỉ quan tâm đến các lực lượng vũ trang, Ovaltine còn đồng hành cùng các em thiếu nhi và người dân có mặt tại các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tiếp thêm năng lượng để mọi người cùng nhau tận hưởng không khí hào hùng của ngày lễ lớn.

Trước đó, nhãn hàng đã ghi dấu ấn với nhiều chiến dịch ý nghĩa như trao học bổng, hay chương trình khuyến khích tài năng của các "mầm non" đất nước. Chuỗi hoạt động tiếp sức cho các chiến sĩ lần này một lần nữa khẳng định cam kết của Ovaltine: luôn là "người bạn" đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng tiếp sức vì một kỷ nguyên vươn cao của các thế hệ Việt Nam, tự tin chinh phục những cột mốc mới, góp phần xây dựng quốc gia hùng cường.

Là thương hiệu sữa lúa mạch quen thuộc với nhiều thế hệ, Ovaltine không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng vượt trội cho sự phát triển trí tuệ và thể chất mà còn nuôi dưỡng những giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Tìm hiểu thêm về Ovaltine và các hoạt động ý nghĩa tại: Website: https://ovaltinevietnam.com/

