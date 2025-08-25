Bão số 5: Nghệ An đang có gió giật kèm mưa lớn

Sáng 25.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5, đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4 (Nghệ An).

Phó thủ tướng lưu ý các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất ngay phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới (thời gian vàng) để triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ẢNH: K.HOAN

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9 - cấp 10, gió giật cấp 11.

Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 - cấp 14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Hà Tĩnh được xác định là địa phương đáng lo ngại nhất. Tuyến đê Hội Thống (H.Nghi Xuân trước đây) được đánh giá là trọng điểm xung yếu. Dân ở khu vực trong đê đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn từ hôm qua 24.8.

Ngoài ra, một số tuyến khác như đê Cẩm Nhượng, Hải Hà Dương, Cẩm Trung, Hữu Đức cũng nằm trong diện nguy hiểm cao.

Nghệ An có nhiều đoạn đê biển chưa đạt cao trình thiết kế. Đặc biệt, tuyến đê Diễn Thành mới đạt khoảng 4 m, thấp hơn quy chuẩn, có khả năng bị tràn khi sóng biển dâng cao 7 - 8 m.

Người dân xã Quỳnh Phú (Nghệ An) sơ tán phòng, chống bão số 5 trong sáng 25.8 ẢNH: T.D

Ngoài ra, đê Quỳnh Thọ, Long Vận cùng các tuyến Lao Vân, Nghi Tiến cũng cần được tăng cường biện pháp phòng hộ.

Thanh Hóa có 2 khu vực nguy cơ cao là đê biển Quảng Nham với cao trình thấp chỉ khoảng 2,8 m và khu vực Tĩnh Gia với các tuyến đê Hải Bình, Tĩnh Châu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương khẩn trương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, đồng thời phối hợp với Quân đội để sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp.

Tại P.Cửa Lò (Nghệ An), sáng nay 25.8, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, có mặt tại cảng Cửa Lò để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5. Ông Tuấn yêu cầu kể từ 10 giờ sáng, cảng phải dừng mọi hoạt động và không có người nào được xuất hiện tại vị trí cầu cảng để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Gió bão đã mạnh lên tại Nghệ An vào 10 giờ sáng 25.8 ẢNH: K.HOAN

Tại các phường thuộc TP.Vinh cũ, lo ngại xe ô tô bị ngập nước và cây cối gãy đổ, tôn bay làm hư hỏng, nhiều người dân đã tìm kiếm các vị trí an toàn để đậu xe. Tuy nhiên, việc tìm chỗ đậu xe thật sự an toàn cũng rất khó khăn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết quân khu đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia gia cố tuyến đê xung yếu ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Đường phố ở P.Cửa Lò, Nghệ An sáng nay 25.8 ẢNH: K.HOAN

Để chủ động ứng phó khi bão số 5 đổ bộ, 21 cụm phòng thủ khu vực và 84 đồn biên phòng trong Quân khu 4 đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mì tôm, lương khô...) để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp bị chia cắt.

Quân khu 4 đã huy động 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão.