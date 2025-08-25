Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 5: Tàu cá đứt neo trôi dạt, bộ đội biên phòng ứng cứu kịp thời

Bá Cường
25/08/2025 10:00 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây gió lớn, một tàu cá tại Quảng Trị đã bị đứt neo khi đang trú bão và trôi ra cửa âu thuyền.

Sáng nay 25.8, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã kịp thời ứng cứu 1 tàu cá trên địa bàn bị đứt neo trôi dạt ra cửa âu thuyền khi đang trú bão số 5 (bão Kajiki).

Quảng Trị: Kịp thời ứng cứu tàu cá bị đứt neo khi trú bão số 5- Ảnh 1.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Tùng kéo tàu cá gặp nạn vào khu vực an toàn

ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 12 giờ 10 phút trưa 24.8, tàu cá mang số hiệu QNg-95181 TS do ông Nguyễn Thanh Vân (trú tại Quảng Ngãi) làm thủ tục đăng ký nhập bến tại trạm kiểm soát Cửa Tùng, trên tàu lúc này có 6 thuyền viên.

Đến 21 giờ tối 24.8, do ảnh hưởng của bão, gió to, tàu đã bị đứt neo trôi dạt ra phía cửa âu thuyền. Thuyền trưởng đã liên hệ với trạm kiểm soát, Đồn biên phòng Cửa Tùng lập tức cử lực lượng phối hợp kéo tàu vào neo đậu tại cầu cảng số 1 lúc 22 giờ 10 phút tối cùng ngày.

Quảng Trị: Kịp thời ứng cứu tàu cá bị đứt neo khi trú bão số 5- Ảnh 2.

Hiện tại tàu cá gặp nạn đang chờ các điều kiện thời tiết, mực nước để vào tránh trú

ẢNH: B.H

Đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa Tùng cho biết, vị trí tàu cá neo đậu không an toàn khi bão số 5 ảnh hưởng. Tuy nhiên, mực nước và thời tiết hiện tại chưa đảm bảo, nên tàu cá chưa thể di chuyển vào âu thuyền.

“Chúng tôi đã cử lực lượng phối hợp với chủ tàu theo dõi tình hình mực nước và thời tiết, ngay khi mực nước ổn định tàu sẽ lập tức di chuyển vào âu thuyền để tránh bão”, đại diện lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa Tùng nói.

Bão số 5 cách Hà Tĩnh 145 km: Cầu Cửa Hội bị cấm, dân ven biển Hà Tĩnh sơ tán khẩn cấp

Tin liên quan

Bị điện giật khi gia cố mái nhà, 1 người chết, 2 người bị thương

Bị điện giật khi gia cố mái nhà, 1 người chết, 2 người bị thương

Trong lúc gia cố mái tôn để phòng, chống bão số 5, 3 người trong một gia đình ở Nghệ An đã bị điện giật, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Quảng Trị Đồn Biên phòng Cửa Tùng tàu cá Quảng Trị
