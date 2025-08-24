Bão số 5: Bộ đội biên phòng cùng cô giáo nỗ lực chằng chống trường lớp

Sáng 24.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị), gần 10 chiến sĩ tại Đồn biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã có mặt để hỗ trợ cho các cô giáo tại đây chằng chống, gia cố mái nhà, bảo vệ các tài sản an toàn trước bão số 5 (bão Kajiki).

Giáo viên cùng các anh bộ đội chằng chống mái trường để phòng chống bão số 5 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau khi nắm được thông tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, từ sáng nay 24.8, gần 40 giáo viên, nhân viên tại Trường mầm non Cửa Tùng đã tập trung tại trường, người cầm dây buộc, người mang bao ni lông để gia cố, bảo vệ các tài sản trước ảnh hưởng của bão số 5, đặc biệt là trong thời điểm sắp sửa bước vào năm học mới.

Những cô giáo không ngại nguy hiểm

Từ hôm qua (23.8), sau khi nhận được thông báo của bà Bùi Thị Tình, Hiệu trưởng Trường mầm non Cửa Tùng, 40 giáo viên, nhân viên làm việc tại đây dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng vẫn tập trung đông đủ để quét dọn, cắt tỉa các cành cây để đảm bảo an toàn khi bão số 5 đổ bộ.

Những công việc có chút khó khăn với phụ nữ, nhưng các cô giáo vẫn luôn giữ tinh thần sẵn sàng phòng chống bão ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sáng nay, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đều có mặt đông đủ để hỗ trợ nhau. Phần lớn đều là các phụ nữ nhưng công việc này đã thành quen thuộc hằng năm mỗi khi mùa bão đến, mọi người ai nấy cũng đều có tinh thần xung phong, sẵn sàng làm các công việc khó để đảm bảo tài sản cho trường", bà Tình nói.

Các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Cửa Tùng có mặt từ sớm để hỗ trợ các cô giáo mầm non ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ghi nhận tại trường, các nữ giáo viên không ngại nguy hiểm trèo lên mái nhà, đổ nước vào các bao ni lông lớn để chằng chống cho mái vững chắc, hạn chế gió lớn cuốn bay mái nhà. Một số khác mang theo dây thép, thanh gỗ... để buộc chặt các cánh cửa. Những công việc có chút khó khăn, vất vả đối với các phụ nữ nhưng không khí làm việc rất khẩn trương.

Các tài sản được gia cố kỹ càng, bảo đảm khi bão số 5 đổ bộ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Đây là công việc quá quen thuộc, tất nhiên là chúng tôi không chủ quan nhưng vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan cùng với sự hỗ trợ của các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Tùng, buổi làm việc càng trở nên ấm áp, gắn kết giữa các giáo viên với bộ đội", bà Tình chia sẻ.

Đồn biên phòng Cửa Tùng cử lực lượng tham gia hỗ trợ người dân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại Đồn biên phòng Cửa Tùng, ngay khi nắm được thông tin áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, từ chiều hôm qua (23.8) đơn vị đã phân chia các tổ phụ trách từng công việc từ gia cố các tài sản trong doanh trại đến hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền về bờ.

Trung tá Hồ Văn Sơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa Tùng cho biết sáng nay 24.8, đã cử 8 chiến sĩ đến các trường học để hỗ trợ bảo vệ tài sản trong nhà trường, một lực lượng khác đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn người dân, ngư dân phòng chống bão số 5.

Công việc này đã trở nên quen thuộc mỗi mùa mưa bão đến, nên các giáo viên không chủ quan và sẵn sàng phòng chống bão ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Đơn vị đã cắt cử các lực lượng, chia về các xã để phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Trong đó, chia ra 3 tổ phụ trách tuyên truyền ở các âu thuyền, lưu động trong khu dân cư và hỗ trợ khi người dân cần thiết", trung tá Hồ Văn Sơn nói.



