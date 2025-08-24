Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Sáng 24.8, dù là ngày nghỉ, nhưng tại Trường mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP.Huế), các cô giáo đã tạm gác lại hình ảnh "bóng hồng" chân yếu tay mềm thường ngày để xắn tay áo, trèo lên mái tôn, gia cố trường học trước dự báo phức tạp của cơn bão số 5.

Giáo viên Trường mầm non Xuân Lộc bơm nước vào bao để gia cố mái tôn trước bão số 5 ẢNH: BÌNH THIÊN

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã về chủ động phòng chống bão số 5, từ 7 giờ sáng, cô Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Lộc, cùng 34 giáo viên đã có mặt tại trường.

Là ngôi trường đóng trên địa bàn miền núi với nhiều cây xanh, công tác đầu tiên được các cô giáo mầm non nhanh chóng triển khai là cắt tỉa những cành cây có nguy cơ đổ ngã.

Hình ảnh ấn tượng nhất chính là lúc các cô giáo không ngần ngại leo lên mái tôn để gia cố nhà trường lớp. Các cô đã sử dụng bao ni lông, bơm nước vào để đặt lên mái tôn, tạo sức nặng, chằng chống hiệu quả phần mái.

Cô Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Lộc cũng có mặt từ sớm để thực hiện các công việc ứng phó với bão ẢNH: BÌNH THIÊN

Chia sẻ về công việc này, cô Trần Thị Khuyên cho biết, dù bản thân cô và nhiều giáo viên ở nhà cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho gia đình, nhưng việc trường học rất quan trọng. "Phải đảm bảo để khi bão qua thì các con sẽ được đến lớp ngay," cô Khuyên nhấn mạnh.

Cô Mai Thị Mộng Lành, Bí thư Đoàn thanh niên Trường mầm non Xuân Lộc, vừa hoàn thành việc gia cố mái tôn bộc bạch: "Đọc được tin bão số 5 sẽ rất mạnh nên tôi cũng lo lắng, nhưng để an tâm thì trước hết công tác ứng phó phải đảm bảo. Sau khi xong việc ở trường, tôi sẽ trở về nhà cùng gia đình chuẩn bị chống bão".

Dù có nhiều giáo viên ở rất xa, nhưng khi được phân công nhiệm vụ, các cô đều không nề hà, đồng lòng làm việc. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, đến trưa cùng ngày, công tác chủ động ứng phó trước bão số 5 tại điểm trường này đã cơ bản hoàn thành.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên trên đất liền TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm. Gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng ven biển cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 10.

Bão số 5 mạnh cấp 12, dự báo sẽ còn mạnh thêm

Nhiều địa phương ở Huế đang khẩn trương cắt lúa trước khi bão số 5 vào đất liền ẢNH: DUY GUỲNH

Ngoài ra, từ đêm 26 - 28.8 TP.Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to với lượng 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày 29.8 mưa giảm nhanh và kết thúc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Từ ngày 24.8 vùng biển TP.Huế có mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội; sóng biển cao 4 - 6 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển từ vĩ tuyến 15 độ vĩ bắc trở lên đều chịu tác động của mưa bão, gió mạnh, sóng lớn, có nguy cơ bị phá hủy hoặc đánh chìm kể cả tàu vận tải có tải trọng lớn. Từ ngày 26.8, gió trên các vùng biển giảm dần.