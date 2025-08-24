Người dân Quảng Trị xuyên đêm gặt lúa, 'chạy đua' với bão số 5

Ngày 24.8, UBND phường Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết toàn xã có 220 ha lúa hè thu, đến nay đã thu hoạch hơn 70% diện tích, năng suất đạt từ 47 – 50 tạ/ha. Để kịp tiến độ, chạy đua với bão số 5 nhiều hộ dân phải gặt xuyên đêm. Hiện còn khoảng 20% diện tích lúa non chưa thể thu hoạch, dự kiến trong sáng nay toàn bộ diện tích lúa chín sẽ được gặt xong.

Nông dân phường Bắc Gianh gặt lúa xuyên đêm ẢNH: THANH LỘC

Song song với sản xuất lúa, các hộ nuôi trồng thủy sản trong xã cũng đã cơ bản hoàn tất việc thu hoạch. Những ao hồ chưa thể thu hoạch kịp thời đều được gia cố, che chắn nhằm giảm thiểu rủi ro khi bão đổ bộ. Chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo bà con tuyệt đối không chủ quan, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống thiên tai.

Được biết, vụ hè thu 2025, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 38.700 ha lúa, trong đó đã thu hoạch 2.200 ha. Đại diện Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị cho biết diện tích lúa hè thu vừa phục hồi sau bão số 1 (diễn ra giữa tháng 6) đang bước vào giai đoạn trổ, chín sữa đến thu hoạch, nay lại đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Sở đề nghị các hợp tác xã và nông dân tranh thủ thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín sinh lý, nhanh chóng thu hoạch hoa màu, đậu đỗ; đồng thời tháo cạn nước ruộng, gia cố đê bao, nạo vét kênh mương, chuẩn bị phương án tiêu úng để kịp thời bảo vệ thành quả sản xuất vụ hè thu năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang (thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra công tác phòng chống bão và yêu cầu các đơn vị, địa phương hỗ trợ nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa ẢNH: HỒNG MẾN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 24.8, tâm bão số 5 ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 111,7 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 660 km và cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía đông. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Đến rạng sáng 25.8, bão sẽ ở trên khu vực nam vịnh Bắc bộ, cách Nghệ An khoảng 230 km, cách Hà Tĩnh khoảng 210 km, sức gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15 và có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

