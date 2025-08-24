Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung

Phan Hậu - Nguyễn Phúc
24/08/2025 06:26 GMT+7

Ngày 23.8, Thủ tướng Chính phủ ký công điện gửi các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão.

Công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP.Huế, nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp, đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 23.8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki).

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị khẩn trương chằng chống nhà cửa trước khi bão vào

ẢNH: THANH LỘC

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 có gió mạnh không kém siêu bão Yagi, mạnh tương đương bão Doksuri từng đổ bộ vào miền Trung tháng 9.2017. Dự báo từ đêm 24 đến hết ngày 26.8, đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Đặc biệt, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng đã duy trì 346.210 cán bộ chiến sĩ, 8.200 phương tiện các loại (5.061 ô tô, 216 tàu, 2.295 xuồng và ca nô, 623 xe đặc chủng, 5 máy bay) để ứng phó bão số 5.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung - Ảnh 2.

Công an Quảng Trị sẵn sàng người và phương tiện chủ động các tình huống ứng phó

ẢNH: THANH LỘC

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung - Ảnh 3.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị khẩn trương chằng chống, gia cố nhà cửa trước khi bão vào

ẢNH: THANH LỘC

Nhiều tỉnh, thành miền Trung như Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng... đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó bão số 5. UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi từ 7 giờ ngày 24.8, hoàn thành sắp xếp neo đậu trước 10 giờ, sơ tán dân tránh bão trước 17 giờ và sơ tán tại vùng nguy cơ cao trước 19 giờ cùng ngày. UBND TP.Đà Nẵng cũng ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn thành phố rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng chống bão, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Các địa phương ven biển, vùng núi, khu vực dễ chia cắt cần triển khai phương án "4 tại chỗ", kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.

