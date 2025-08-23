Hà Tĩnh: Huy động hàng trăm người gia cố bờ biển trước bão số 5

Chiều 23.8, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Nguyên Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh), cho biết bờ biển của xã hiện có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng, ăn sâu vào gần tuyến đê biển cạnh khu dân cư.

Trước dự báo tỉnh Hà Tĩnh là một trong các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5, xã Đan Hải đã huy động lực lượng và máy móc, dùng rọ đá để gia cố tại các vị trí xung yếu.

Xã Đan Hải huy động lực lượng gia cố bờ biển bị sạt lở trước bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Chiều nay, chúng tôi huy động hàng trăm người gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ, người dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đóng quân trên địa bàn bắt đầu ra quân dùng rọ đá, cọc tre để kè, gia cố các vị trí bờ biển ở 2 thôn Tân Ninh Châu và Hội Long với chiều dài khoảng hơn 200 m. Dự kiến việc kè bờ biển hoàn thành trong ngày mai, trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền", ông Ngọc nói.

Đoạn bờ biển qua thôn Tân Ninh Châu bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào rừng phi lao phòng hộ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của phóng viên, bờ biển qua địa phận thôn Tân Ninh Châu có nhiều đoạn đã được xây dựng kè chắn sóng nằm dưới mép biển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều đoạn đã bị phá hỏng, bào mòn.

Đặc biệt, khu vực bờ biển qua thôn Tân Minh Châu có rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê biển nhưng nhiều diện tích bị sóng biển cuốn trôi. Hiện nay, có nhiều đoạn biển đã tiến sát gần tuyến đê biển Hội Thống nằm bên trong rừng phòng hộ này.

Máy móc cũng được huy động để gia cố bờ biển ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Trần Văn Soa (70 tuổi, ngụ tại thôn Tân Ninh Châu) cho hay, tình trạng sạt lở bờ biển qua địa bàn thôn diễn ra từ nhiều năm trước và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Vào năm 2023, chính quyền địa phương đã cho xây dựng kè chắn sóng dài hơn 1 km dọc bờ biển với kinh phí hàng tỉ đồng nhưng vẫn không ngăn được biển xâm thực.

Bờ biển đoạn qua thôn Tân Ninh Châu có kè chắn sóng nhưng không ngăn được sạt lở ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Việc xã huy động lực lượng kè lại các điểm xung yếu tại bờ biển trước bão số 5 chỉ là giải pháp tạm thời, giúp người dân đỡ lo lắng khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, về lâu dài chúng tôi hy vọng chính quyền các cấp có phương án để kè lại bờ biển để bà con yên tâm hơn", ông Soa chia sẻ.