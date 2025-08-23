Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 5 liên tục tăng cấp, Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó

Huy Đạt
Huy Đạt
23/08/2025 17:14 GMT+7

Bão số 5 (bão Kajiki) liên tục mạnh lên, hướng vào Biển Đông, TP.Đà Nẵng ban hành công điện khẩn triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ ngày 23.8, tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 115,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/giờ và còn mạnh thêm.

Chiều 23.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 5.

Theo công điện, toàn thành phố phải rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng chống bão, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Các địa phương ven biển, vùng núi, khu vực dễ chia cắt cần triển khai phương án “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Bão số 5 liên tục tăng cấp, Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Cây xanh Đà Nẵng khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây xanh đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 5

ẢNH: HUY ĐẠT

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu lực lượng biên phòng, quân sự, nông nghiệp thông báo, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; tổ chức kiểm đếm, duy trì liên lạc, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, bảo đảm quy trình vận hành, kịp thời cảnh báo vùng hạ du.

Bão số 5: Hỏa tốc yêu cầu thủy điện Bản Vẽ xả nước

Bão số 5 liên tục tăng cấp, Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó - Ảnh 2.

Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, tìm nơi tránh trú an toàn trước bão số 5

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải, ngành văn hóa - du lịch, giao thông… được yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sản xuất, giao thông, neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn tại các khu du lịch, công trình trên biển, đảo, đồi núi.

Hệ thống báo chí, phát thanh – truyền hình thành phố phải thường xuyên cập nhật, thông tin rộng rãi để người dân chủ động ứng phó.

Xem nhanh 12h ngày 23.8: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray


Tin liên quan

Lực lượng chức năng, người dân Huế chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5

Lực lượng chức năng, người dân Huế chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5

Trước dự đoán bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) đang diễn biến phức tạp, ngày 23.8, lực lượng chức năng TP.Huế cùng người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền neo vào bờ, khẩn trương gặt lúa…

Quảng Trị tổng lực ứng phó bão số 5, bảo vệ tàu thuyền, sản xuất

Bão số 5 mạnh lên cấp 10, tàu thuyền có thể bị 'lật úp, phá hủy'

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 Đà Nẵng chống bão Cảng vụ Hàng hải Sở Xây dựng Hoàng Sa bão kajiki Công điện khẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận