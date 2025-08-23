Bão số 5 liên tục tăng cấp, Đà Nẵng ban hành công điện khẩn ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ ngày 23.8, tâm bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 115,2 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo bão số 5 sẽ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/giờ và còn mạnh thêm.

Chiều 23.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 5.

Theo công điện, toàn thành phố phải rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng chống bão, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Các địa phương ven biển, vùng núi, khu vực dễ chia cắt cần triển khai phương án “4 tại chỗ”, kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Công nhân Công ty Cây xanh Đà Nẵng khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây xanh đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu lực lượng biên phòng, quân sự, nông nghiệp thông báo, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; tổ chức kiểm đếm, duy trì liên lạc, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, bảo đảm quy trình vận hành, kịp thời cảnh báo vùng hạ du.

Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ, tìm nơi tránh trú an toàn trước bão số 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài ra, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải, ngành văn hóa - du lịch, giao thông… được yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sản xuất, giao thông, neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn tại các khu du lịch, công trình trên biển, đảo, đồi núi.

Hệ thống báo chí, phát thanh – truyền hình thành phố phải thường xuyên cập nhật, thông tin rộng rãi để người dân chủ động ứng phó.

