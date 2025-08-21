TP.Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' cho dự án chậm tiến độ gần chục năm





Dự án chậm tiến độ do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sáng nay (21.8), ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, dẫn đầu tổ công tác đi kiểm tra thực tế tại các công trình chậm tiến độ tại xã Núi Thành và xã Tam Xuân.

Ghi nhận tại dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn thuộc địa phận xã Tam Xuân, nhà thầu đã thi công hoàn thành mố M2, Trụ T8, T7, T6, T5, T4; lao dầm và hoàn thiện bản mặt cầu từ Mố M2 đến trụ T4; đúc hoàn thiện 44 phiến dầm; thi công hoàn thiện bản mặt cầu. Riêng hạng mục đường dẫn đã thi công đắp đất nền đường K95, K98 được khoảng hơn 1,2 km.

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn dang dở suốt nhiều năm nay ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tháng 5.2019, UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn nối 2 xã Tam Tiến - Tam Xuân 1 (thuộc H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) với chiều dài 4,18 km.

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến tháng 12.2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ mới được 50%.

Tương tự, dự án cầu Tam Giang bắc qua sông Trường Giang nối xã Tam Giang với TT.Núi Thành (H.Núi Thành cũ - nay là xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) phê duyệt, đầu tư xây dựng năm 2017 với chiều dài 200 m (có 5 nhịp cầu và 2 đường dẫn), rộng khoảng 12 m, tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng.

Hiện nay mặt bằng cầu Tam Tiến mới chỉ bàn giao được 50% ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng H.Núi Thành cũ làm chủ đầu tư, thực hiện trong hơn 1 năm. Nhưng sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn dang dở.

Điểm chung của các dự án chậm tiến độ, thi công kéo dài gần chục năm chính là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm, nguồn vật liệu khan hiếm và năng lực của nhà thầu chưa đáp ứng.

Nhiều dự án đã thi công xong hạng mục cầu nhưng hệ thống đường dẫn không có mặt bằng sạch để triển khai tiếp theo. Ngược lại, nhà thầu có mặt bằng sạch thì nguồn lực lại không đảm bảo nên cho ngừng thi công hoặc triển khai cầm chừng.

Theo dõi đặc biệt và yêu cầu báo cáo định kỳ nửa tháng/lần

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu đối với dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn, Trung tâm Phát triển quỹ đất phải hoàn thành công tác GPMB chậm nhất tháng 12.2025. Song song, đơn vị làm công tác GPMB và chính quyền địa phương khẩn trương bàn giao tuyến đường công vụ rộng hơn 10 m để nhà thầu di chuyển máy móc, vật tư tiếp tục thi công dự án.

Riêng dự án cầu Tam Giang cơ bản hoàn thành công tác GPMB. Ông Hưng yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nguồn lực để thi công hoàn thiện phần cầu và hai đường dẫn trước 30.9. Đối với đoạn đường dẫn còn thiếu nguồn vật liệu, lãnh đạo thành phố gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30.11.

Ông Trần Nam Hưng cũng giao chủ đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng tham mưu liên quan đến nguồn vốn và vật liệu đất đắp tại các dự án này.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (áo trắng) kiểm tra thực tế tại dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn, ông Trần Nam Hưng đề nghị đơn vị thi công phải làm dứt điểm, sớm hoàn thành dự án này. Đối với việc liên quan đến đấu thầu, đơn giá hay là trễ 1.032 ngày cùng các việc khác thì lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, xử lý đúng quy định pháp luật. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, đối với các công trình chậm tiến độ kéo dài trong thời gian qua, phải nỗ lực hoàn thành trong năm 2025. Đây là "tối hậu thư" dành cho chủ đầu tư và nhà thầu trong việc cam kết đảm bảo đúng tiến độ. Thành phố sẽ theo dõi đặc biệt và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo định kỳ nửa tháng một lần.

"Cần thiết tôi sẽ xuống với các đồng chí ở mỗi giai đoạn khó khăn nhất để tháo gỡ. Ngoài ra, tiếp dân tôi cũng sẽ tham gia tiếp với các đồng chí luôn, phải làm quyết liệt", ông Trần Nam Hưng nói.